美團攻港！　據報未來數月正式營運　車手最高收入可達3.5萬元

美團（3690）正式攻港，最新招聘資料顯示，美團已在多個渠道投放招聘廣告，正式招聘外賣員。本地媒體引述消息人士報道，美團會於數月內正式推出外賣服務。



據官方招聘文件顯示，美團同時招募電單車車手、單車騎手及步兵三種外賣員。外賣員收入由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成，其中活動獎勵部分更設有新人獎賞、特別節日獎賞和活躍獎等多個項目。

美團的自僱外賣員計劃容許外賣員自由選擇送遞模式，分為即時上線模式和預約時段模式。即時模式下，外賣員能夠利用空餘時間隨時上線等候訂單，亦可隨時下線。預約時段模式則允許外賣員預約時段上線，該時段期間的訂單服務費和被委派訂單的機會會較「即時上線模式」為高。

為吸引送遞員加入，美團推出特別迎新獎賞，14日內完成目標單量即可獲額外2,500元。

若以行業標準每小時內送遞約2單計，假設交遞員當月做滿500單且獲所有獎賞，步行送遞員收入可逾2萬元，電單車送遞員收入最高可達3.5萬元。

在招聘網頁內，訂明申請人需擁有在港工作資格﹑擁有1部iPhone iOS﹑Android 5.0或更新型號電話。若是電單車送遞員，需年滿18歲以上，及擁有電單車及安全裝備。若是申請步行送遞員與單車送遞員，需年滿16歲以上。

正招聘多個在港工作職位

翻查美團官方網站，公司在去年底已陸續招聘香港員工，目前顯示工作地點為香港的職位有36個，主要以公司營運和市場拓展為主。其中包括商務拓展經理（香港）、品牌營銷（香港）、境外-用戶運營（新客留存）、產品專家、產品經理等等。

目前，香港外賣速遞平台主要由Foodpanda及Deliveroo兩家公司主導市場，Uber Eats、HKTV Express 均先後退出香港外賣速遞市場。

會否引發一場本港外賣市場大戰？

美團殺入香港送遞外賣市場，會否引發另一場外賣市場爭奪戰？撼動目前兩大市場參與者﹕Deliveroo及Foodpanda的地位？甚至引發在2015年內地外賣市場曾經歷的戰爭？

當年內地外賣市場競爭戰中，參與者包括於2009年成立的餓了麼，亦有大眾點評﹑美團及阿里的淘點點等，至同年底淘點點及百度外賣已被拋離，其後更先後加入餓了麼。再後來只剩餓了麼及美團兩雄互搏，美團憑其雄厚平台實力反超前。當外賣基礎設施日益成熟，補貼基本結束。