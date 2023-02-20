中證監：啟動不動產私募投資基金試點　支持市場平穩健康發展

中證監表示，將啟動不動產私募投資基金試點，支持不動產市場平穩健康發展。試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於1000萬元（人民幣‧下同），且以機構投資者為主；鼓勵境外投資者以QFLP（合格境外有限合夥人）方式投資不動產私募投資基金。

中證監發新聞稿指，有自然人投資者的，自然人投資者合計出資金額不得超過基金實繳金額的20%，基金投資方式也將有一定限制。不動產私募投資基金首輪實繳募集資金規模不得低於3000萬元，在符合一定要求前提下可以擴募。

不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）、商業經營用房、基礎設施項目等。

參與試點工作的私募股權投資基金管理人須股權結構穩定、公司治理健全，實繳資本符合要求，主要出資人及實際控制人不得為房地產開發企業及其關聯方，具有不動產投資管理經驗和不動產投資專業人員，最近3年未發生重大違法違規行為等。

由於不動產私募投資基金的投資範圍、投資方式、資產收益特徵等與傳統股權投資存在較大差異，中證監指導基金業協會在私募股權投資基金框架下，新設「不動產私募投資基金」類別，並採取差異化的監管政策。