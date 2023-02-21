港股跌勢擴大至逾200點　ATM全數下挫　京東瀉逾6%｜持續更新

美國股市於周一（20日）休市，歐洲股市則在投資者擔心歐央行繼續加息陰霾下低收。至於亞太區股市今早偏軟。港股方面，滙豐（0005）及恒生（0011）會在中午公布全年業績，正式為本港企業業績期拉開帷幕。



【11:24】

港股跌勢曾一度擴大至逾200點，恒指最新報20691點，跌195點，科指跌91點，報4219點，國指跌76點，報6987點。

中國宏橋（1378）續上揚，最新報9.43元，升3.6%，聯通（0762）升3.3%，潤地（1109）升3.3%。

京東（9618）瀉6.6%，美團（3690）跌2.5%，騰訊（0700）跌2.1%，阿里（9988）跌1.8%。

【09:54】

內房股走勢強勢，中海外（0688）升7.4%，潤地（1109）升4.5%，雅居樂（3383）升5.6%，龍湖（0960）升5.6%。

恒指轉升，最新報20906點，升19點，國指升11點，報7075點，科指跌16點，報4294點。

【09:35】

美圖（1357）盈喜預告去年轉賺約1億元人民幣，今早抽升8%，最新報2.42元，至於昨日已公布業績的朗廷（1270），最新報1.14元，跌1.7%。

港股跌幅擴大，恒指最新報20777點，跌109點，國指跌40點，報7023點，科指最新報4263點，跌48點。

【09:25】

恒指最新報20859點，低開27點，國指最新報7056點，低開7點，科指最新報4305點，低開6點。

滙豐（0005）最新報58.35元，低開0.7%，恒生（0011）最新報124.5元，高開0.3%。

昨日抽升1成的中國宏橋（1378）今早輕微高開0.2%，最新報9.12元；同業中鋁（2600）最新報4.37元，平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報99.5元，升0.1%，京東（9618）最新報205.4元，低開1%。