大生地產上市50年　公司推兩優惠與港人分享喜悅

今日（21日）為大生地產（0089）上市50周年。公司指出於過去半世紀憑著穩中求變的理念，與香港一同成長；又表示適逢金禧紀念，推出多項餐飲及酒店優惠，希望與全港市民一同分享喜悅並放眼未來。



大生地產扎根香港50餘載，憑藉穩中求變的公司理念﹐於50多年來發展多元化及優質的項目及服務，伴隨香港經濟一同發展。已故前公司主席馬錦燦創辦了「大生地產發展有限公司」，並於1973年2月21日將公司於遠東交易所及金銀證券交易所掛牌上市，當時資產淨值約為1.6億元。

大生地產一直以香港為基地，致力為港人服務。於80年代後期至90年代後期，香港的經濟發展步伐邁向商業化。除購入位於山頂住宅用地及發展西環的商住物業和西貢豪宅早禾居；以及位於沙田火炭的工業大廈作出售及出租用途外，公司逐漸集中於投資物業項目上，並建立多元化的投資組合，包含住宅、商鋪、寫字樓、倉庫，以至工廠的物業。於90年代後期至千禧年底，公司則逐步為旗下的投資物業進行翻新等優化工程，以增值物業。公司於2012年間，便完成將大生貨櫃倉庫中心翻新優化，並改名為橋匯，成功將該物業轉型為現代化的綜合用途中心作出租用途，以吸納各類型專業化及高質素的租戶。

大生地產發展主席及行政總裁馬清偉表示：「憑著穩中求變的精神、保守、穩健的作風，大生地產和香港一同走過50年期間，公司的資產淨值增長超過55倍（截至2022年6月30日，資產淨值為90.3億元）。放眼未來，以香港為家的大生地產對本港未來充滿信心，適逢香港將有多個大型建設，大生地產會積極探索多個不同機遇，堅守理念，提供優質稱心的服務，致力超越顧客及香港人的期望，以適應不斷變化的市場需求，提升價值。」

公司又指出，正值金禧紀念，為隆重其事，大生地產除了特別製作慶祝短片之外，集團旗下酒店the Arca亦會送出免費餐飲及住宿優惠，與港人分享喜悅：

慶祝優惠1——送出500杯 Happy Hour飲品:

於2月26日起，首250名顧客可於此網站登記以獲得免費飲品兩杯。顧客可於3月9、16、23或30日換取贈飲，於 Arca Society的Happy Hour餐牌內任選酒精或無酒精飲品。

活動細則：

顧客可於下午3時至晚上8 時內換取贈飲。

每位顧客只限兌換一次兩杯飲品。

優惠只限首250名顧客，活動先到先得，送完即止。

大生地產發展有限公司之所有員工及其直系家屬不得參與是次活動。

the Arca保留一切有關此優惠之最終決定權，有關其他條款及細則，請參閱此網站。

慶祝優惠２——首50名顧客免費入住一晚the Arca海景客房：

於2月26日起，首50名顧客可於此網站登記以可免費入住一晚由the Arca酒店提供的海景客房，顧客亦可免費享用酒店提供的早餐。顧客可於3個月內使用此優惠。

活動細則：

每位顧客只限使用一次優惠。

優惠只限首50名顧客，活動先到先得，送完即止。

大生地產發展有限公司之所有員工及其直系家屬不得參與是次活動。

the Arca保留一切有關此優惠之最終決定權，有關其他條款及細則，可閱讀此網頁。