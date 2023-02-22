滬深股市低收　亞太區股市低迷　港股跌近百點｜持續更新

投資者擔心美國聯儲局在今年6月前仍會加息，聯邦基金利率或高見5.5厘，消息拖累美國股市於周二（21日）低收，三大指數跌幅均達2%或以上，其中道指挫近700點，納指跌幅更達2.5%，為三大指數跌幅最大。亞太區股市今早承接美股跌勢，其中日本股市跌逾300點。隨著美息口仍有上可能，滙豐（0005）於倫敦股價及ADR均上升。另一方面財政司司長陳茂波會在今日上午11時，宣讀新一份財政預算案，可以留意政府如何對未來本港經濟前景進行展望。



【15:13】

內地股市低收，上證收市報3291點，跌15點，深成指數收市報11900點，跌68點，滬深300指數收市報4105點，跌37點，創業板指數收市報2451點，跌17點。

亞太區股市方面，日股跌368點，報27104點，韓股跌41點，報2417點，台灣跌144點，報15418點。

港股方面，恒指跌93點，報20436點，國指跌89點，報6835點，科指跌66點，報4091點。

【14:47】

港股跌幅擴大，恒指最新報20461點，跌67點，國指跌77點，報6847點，科指跌58點，報4099點。

九倉置業（1997）升2.7%，周大福（1929）升1.7%，領展（0823）升0.9%，美團（3690）升0.7%。

碧桂園服務（6098）跌3.1%，創科實業（0669）跌5.7%。

【14:07】

港股轉跌，恒指最新報20481點，跌48點，國指跌71點，報6853點，科指跌52點，報4013點。

新世界（0017）跌0.7%，長實（1113）升1%，新地（0016）升2.3%，嘉里（0683）升0.9%。

滙豐（0005）升4.8%，報60.35元。

【12:26】

恒指半日升5點，報20534點，國指跌44點，報6880點，科指跌36點，報4121點。

滙豐（0005）升4.9%，報60.45元，恒生（0011）升2.7%，中銀（2388）升2.2%。

周大福（1929）升1.3%。

地產股方面，新地（0016）升0.8%，新世界（0017）跌1.2%。

【10:46】

港股轉跌為升，恒指最新報20543點，升13點，國指跌34點，報6890點，科指跌24點，報4133點。

滙豐（0005）升4.7%，最新報60.3元，恒生（0011）升2.5%，中銀（2388）升2%。

【09:52】

地產股普遍下跌，新世界（0017）跌1.2%，新鴻基（0016）升0.9%，長實（1113）升0.8%，信置（0083）跌2.1%，嘉里（0683）跌0.3%。

滙豐（0005）升幅收窄至4.5%，報60.2元。

恒指最新報20385點，跌143點，國指跌95點，報6829點，科指跌84點，報4073點。

【09:25】

恒指最新報20512點，跌17點，國指最新報6879點，跌45點，科指最新報4116點，跌41點。

滙豐（0005）最新報60.8元，高開5.6%，渣打（2888）最新報72.05元，高開1.5%，恒生（0011）最新報129.2元，高開0.8%。

科技股方面，阿里（9988）最新報92.1元，低開3.3%，騰訊（0700）最新報355.6元，低開1.7%，美團（0700）最新報138.8元，低開0.7%，京東（9618）跌3.3%。

港交所（0388）最新報325.6元，低開1.1%。

消費股方面，百威（1876）最新報22.85元，低開0.7%，海底撈（6862）最新報19元，低開1%。