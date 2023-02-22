財政預算案‧最新｜今年派發5000元消費券　第一期3000元4月發放

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波】財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案，指出這是新一屆政府的第一份財政預算案，也是香港擺脫疫情困擾、恢復與內地及國際通關後的第一份財政預算案。香港正走在新階段的新征程上，方向清晰、目標明確：全力拼經濟，邁向高質量發展，提升市民生活質素。

他又指出現時香港經濟正值復蘇初段，市民和不少企業仍然承受相當壓力，需要支援。與此同時，面對激烈競爭，時不我與的迫切發展需要，我們需要全力全速推動高質量的經濟發展。這需要前瞻規劃、前置部署。面對資源制約，我們的應對方法更要創新。概括而言，我們今年採取「中間偏鬆」的財政姿態，因此這一份仍然是赤字預算。預算案措施所涉及的資源，超過八成是用在市民和中小企身上，冀能在力所能及之處，照顧有需要的市民；在經濟恢復之際，加固復蘇動力，支持經濟邁向高質量發展。



【12:15】「商業數據通」已批千宗中小企貸款

陳茂波指出，會繼續推進各項金融科技基建項目的應用測試及準備工作，包括「數碼港元」和以「數字人民幣」作跨境支付用途的項目。此外，金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，為旅客提供多一個安全、快捷及有效的支付選擇。

「商業數據通」於去年10月推出，截至去年年底，參與銀行合共已批出超過1,000宗中小企貸款，總額逾19億元。「商業數據通」預期將於今年年底連接政府資訊科技總監辦公室構建的「授權數據交換閘」，以便金融機構經客戶授權後，獲得相關數據，提升金融服務效率。

【12:12】正積極爭取加入RCEP

陳茂波指出，們會充分發揮在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以鞏固香港在全球貿易的前列地位。為進一步融入國家發展大局，增強自身的發展動能，向內我們要拓展全國內銷市場，向外則要擴展全球經貿網絡，成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」。

他指出配合「一帶一路」倡議，政府會在兼顧歐美市場的同時，拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場。

在擴展全球經貿網絡方面，政府一直爭取與更多經濟體締結自由貿易協定（自貿協定）及投資協定。香港至今簽訂的這些協定，涵蓋大部份主要貿易伙伴。會繼續積極推動相關工作，並以新興經濟體為優先目標，為香港的貿易發展注入新動力。此外，正積極爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），以進一步助力香港構建更完備的貨物供應鏈，並吸引更多香港企業到RCEP成員投資，帶動區內貨物貿易、投資及相關建設，提升香港作為區內貿易中心的地位。

【12:00】單一家族辦公室控權工具合資格交易獲豁免

陳茂波指出資產及財富管理業是香港金融業重要的一環，也是國家《十四五規劃》當中香港國際金融中心的重要組成部分，2021年在香港管理的資產規模超過35萬億元，從業員總數達5.4萬人，會積極推動一系列措施，進一步提升香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地位。

家族辦公室業務方面，政府已於去年12月向立法會提出法例修訂，為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的合資格交易提供利得稅豁免。在立法會通過建議後，相關寬減將適用於2022年4月一日或之後起計的任何課稅年度。

【11:57】綠色債券發行額增至100億元人民幣

陳茂波指出，香港是亞洲領先的債券樞紐，連續六年成為亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心。政府會繼續優化基建、推行鼓勵措施，並與監管機構向海內外發債機構及投資者推廣香港資本市場的優勢。

香港亦是離岸人民幣債券發行中心。去年，海南省人民政府及深圳市人民政府分別在香港發行總值各50億元人民幣的離岸人民幣債券；今年1月，再次在「政府綠色債券計劃」下發行人民幣債券，並因應投資者的需求，將發行額倍增至100億元人民幣，內地和海外金融機構反應熱烈。政府會繼續推動更多內地各級政府、海內外公私營機構到香港發行離岸人民幣債券。

他指出剛於上星期首次發行一年期的代幣化綠色債券，以代幣化技術執行相關發債流程，包括利息支付、二手交易和到期贖回等。這次試點發行以機構投資者為對象，探討香港現行法規和金融基礎設施如何兼容代幣化發行。他指出會總結經驗，檢視代幣化債券發行在香港的發展潛力和前景，研究政策措施，推動代幣化技術在香港資本市場的更廣泛應用。

【11:54】實施先進科技公司上市制度

陳茂波指出，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。

他亦表示港交所將與證券及證監會探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，將對《公司條例》作出修改。

港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

【11:47】推動人民幣證券在港發行及交易

陳茂波在談及本港金融中心發展時，香港作為領先的人民幣離岸中心，將繼續領導國際市場的人民幣資金管理及投資，並助力人民幣國際化。

他指出香港一直是全球最大的離岸人民幣樞紐，截至2022年年底人民幣存款額接近1萬億元；全球離岸人民幣結算業務約75%在港進行。深滬股通及債券通的經驗充分說明，香港能在風險可控的情況下協助內地有序擴大金融市場開放和引導境外資金持有離岸人民幣資產。在互聯互通渠道下，港股通正探索提供人民幣櫃台，港交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算。立法會已於今年1月通過法例，豁免雙櫃台證券市場莊家特定交易的印花稅。

港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，配合本地發行人設立人民幣交易櫃台，以推動人民幣證券在港的發行及交易。

【11:43】投資管理有限公司已開始運作

陳茂波指出，成立了「引進重點企業辦公室」（引進辦）、「引進重點企業諮詢委員會」和「招商引才專組」，目的是引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業，以提升本港的競爭力，並加速產業發展。引進辦去年年底成立後已接洽了不少重點企業，並積極跟進這些個案，協助它們在香港落戶或擴展業務。

他亦指出香港擁有作為跨國企業集中地和總部經濟的競爭優勢。為進一步把握市場機遇，會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。將於2023/24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

他表示行政長官於2022年的《施政報告》中，提出成立香港投資管理有限公司，以更好利用財政儲備促進香港經濟和產業發展，提升招商引資的能力，並增強香港與大灣區兄弟城市的產業合作。香港投資管理有限公司已開始運作，並正物色具質素的合作伙伴，看準時機作出策略性投資。

【11:39】已發行57.5億美元政府綠色債券

陳茂波指出，過去多年，匯集了不少綠色科技企業及人才，政府亦牽頭推動綠色科技的應用，包括成立「低碳綠色科研基金」。本港在綠色金融及創新方面也扮演着領導者及先行者角色。上周成功發售全球首批政府代幣化綠色債券，總額8億元，凸顯了香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境；至於在上月發行總值57.5億美元等值，以美元、歐元和人民幣計價的政府綠色債券，是亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行。

他亦指出在推動企業進行綠色融資方面，「綠色和可持續金融資助計劃」自2021年推出後，已向超過200筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近700億美元。

【11:34】日後無線電頻譜使用費可獲扣稅

陳茂波指出，先進及更全面的電訊基建設施是香港經濟發展的重要基石，為了鼓勵電訊網絡營辦商更積極投資基建，為企業及市民提供更優質的通訊服務，建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費將可獲稅務扣除。

【11:28】寬減6000元個人薪俸稅

陳茂波指出，政府會寬減2022／23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6,000元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會在2022/23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少85億元。

他亦指出寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅，上限為6,000元，全港13.4萬家企業受惠。有關扣減會在2022/232課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少7.2億元。

【11:19】派發5000元消費券

在2021年及2022年，政府分別向每名合資格市民派發5,000元及1萬元消費券。陳茂波指出，考慮當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5,000元電子消費券。

他指出為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3,000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500元的消費券，會盡快公布詳情。

【11:16】今年再辦國際金融領袖投資峯會

陳茂波指出，香將於年內舉行多項大班活動及會議，其中金管局下月會聯同巴塞爾銀行監管委員會在港舉辦銀行監管國際會議，並正與國際清算銀行商討於下半年在港舉辦中央銀行行長會議。至於在去年11月首辦的國際金融領袖投資峯會，今年會再度舉辦，展示香港的獨特優勢及投資環境。

【11:13】料今年經濟反彈

陳茂波又指出，去年年初第五波疫情爆發，金融狀況收緊，為內部需求帶來沉重壓力。不過，隨着本地疫情受控，加上政府的逆周期措施和發放消費券發揮關鍵作用，就業狀況持續改善。私人消費開支由第二季起逐漸恢復，但全年計仍下跌1%。受經濟前景疲弱和借貸成本上升影響，整體投資開支下跌8.5%。

在外部和內部環節均受到打擊下，香港整體經濟在2022年收縮3.5%。不過，勞工市場有所改善，經季節性調整的失業率在去年初上升至5.4%後，逐步下跌至最新的3.4%。

對於2023年本港經濟展望，陳茂波預料香港經濟在今年會明顯反彈，全年實質增長介乎3.5至5.5%；又預料本地成本壓力會隨着經濟復蘇而上升，外圍價格壓力在今年雖然稍有緩和，但仍相當顯著。綜合各項因素，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別加快至2.5至2.9%。

中長期而言，香港經濟充滿機遇。國家經濟朝向高質量發展，並將保持合理增長；亞洲區內其他新興經濟體也會繼續錄得較快增長。同時，美國和歐元區等先進經濟體在經歷當前的挑戰後，預期將逐步回復至其長期增長趨勢。

他又指出，香港在「一國兩制」下優勢獨特，加上本屆政府着力更好結合「有為政府」和「高效市場」，積極提升競爭力、發掘新增長點，以及擴大經濟容量。各項舉措將會陸續取得成效。綜觀以上各項因素，並考慮到在未來一段時間內，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，我預測香港經濟在2024至2027年，平均每年實質增長3.7%，高於疫情前10年的2.8%的趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼

