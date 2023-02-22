財政預算案｜滙豐﹕措施提升金融中心地位　渣打對經濟反彈感樂觀

財政司司長陳茂波今早11時已宣讀新一份財政預算案。滙豐表示歡迎及支持財政司司長於2023至24財政年度財政預算案提出多項措施，可望加快香港經濟復蘇，為未來的增長奠定基礎。



滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「今天公布的預算案為香港長遠競爭力提供清晰的路線圖，尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。上周特區政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在這綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。」

她又指出﹕「中小企是本港經濟的重要支柱，我們樂見當局公布多元化措施，包括延長『中小企融資擔保計劃』下各項擔保產品的申請期限、寬減利得稅，以及優化『商業數據通』。」

林慧虹指出，「科技和人才是香港成功的催化劑，包括協助企業數碼化轉型、促進虛擬資產市場發展、粵港澳大灣區金融科技實習計劃，及其他人才培訓計劃等一系列政策，相信會受到市場歡迎。」「我們有信心，預算案提出的相關措施能夠吸引更多國際人才和投資者。滙豐期待參與今年稍後舉行的各項國際會議，並希望繼續透過我們的環球網絡，推廣香港的優勢。」

財政司司長陳茂波（圖左二）已在今早宣讀新一份財政預算案。（張浩維攝）

渣打對香港經濟反彈感樂觀

至於渣打香港行政總裁禤惠儀表示﹕「過去幾年，香港一直表現強大韌性，鞏固香港的國際金融中心地位。隨著香港與內地市場快速復常，我們會配合財政預算案，協助招商引資，並繼續透過中小企融資擔保計劃，為本地企業提供支援，在香港經濟踏入復蘇初期，把握人流、物流和經濟活動重新活躍所帶來的機遇，推動經濟發展。」

渣打銀行會積極支持財政司司長提出的多項前瞻性建議，包括打造香港成為國際綠色科技及金融中心，同時繼續擴闊與內地的互聯互通、深化香港的離岸人民幣服務等，多方位提升香港金融服務的競爭力。

該行對於香港經濟的疫後反彈感到樂觀，預期今年會繼續在港增聘海內外人才，其中跨境理財（尤其是大灣區）、綠色金融、金融科技和人民幣國際化等都是重點發展的範疇，與香港的長遠發展方向一致。

今年，該行將更善用渣打的全球網絡，進一步推廣香港作為連接內地與國際市場的超級連繫人角色，並期待繼續參與當局今年在港舉辦的各項金融論壇和盛事。