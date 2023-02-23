創科遭狙擊瀉逾11%　恒生指數轉跌　聯想逆市飆6.4%｜持續更新

美國股市周三（22日）走勢個別發展，其中道指一度失守33000點，全日跌84點，反映科技股走勢的納指則輕微高收，終止跌勢。美國聯儲局同日公布議息會議紀要，顯示一眾與會者支持加息0.25厘，10年期國債孳息率輕微回落至3.92厘。今早美匯指數偏軟，回落至104.46。亞太區股市方面，日本今日假期休市。港股方面，今日有多間企業公布業績，包括港交所（0388）﹑阿里（9988）﹑新地（0016）及新世界（0017）。



【13:47】

港股轉跌，恒指最新報20402點，跌20點，國指升36點，報6869點，科指升48點，報4149點。

創科（0669）跌勢加劇，曾低見81.2元，最新報82.35元，瀉11%。

聯想（0992）則升6.4%，為藍籌中表現最佳。

【13:06】

創科（0669）遭到沽空機構狙擊，跌幅午後擴大，曾低見83.8元，跌8.2%，最新報84.9元。

恒指最新報20554點，升130點，國指最新報6920點，升87點，科指升88點，報4189點。

【12:28】

港股半日高收，科技股及聯想（0992）表現突出，不過遭到沽空機構狙擊的創科（0669）卻逆市挫逾4%。

恒指升110點，報20534點，國指升77點，報6910點，科指升85點，報4185點，成交額570億元。

聯想升7.3%，中午收市報7.38元，舜宇（2382）升4%，瑞聲（2018）升1.5%。

科技股方面，網易（9999）升4.4%，騰訊（0700）升1%，美團（3690）升0.3%。

銀行股回軟，滙豐（0005）跌1.2%，恒生（0011）跌1%。

港交所（0388）公布全年業績前上揚，報331.6元，升1.3%。

【10:59】

港股升幅擴大，最新報20524點，升100點，國指6902點，升69點，科指升64點，報4164點。

聯想（0992）升5.8%，網易（9999）升3.3%，石藥（1093）升3.2%，周大福（1929）升2.3%。

【09:42】

港股轉跌為升，最新報20450點，升27點，國指升32點，報6865點，科指升25點，報4125點。

神華（1088）升2.1%，中升（0881）升1.8%，小米（1810）升1.5%，舜宇（2382）升1.3%。

【09:25】

恒指最新報20339點，低開84點，國指最新報6806點，低開26點，科指最新報4090點，低開10點。

阿里（9988）最新報92.75元，低開0.2%，百度（9888）最新報136.4元，低開2.9%，騰訊（0700）低開1.5%。

滙豐（0005）低開0.8%，報60.15元，港交所（0388）則高開0.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開0.4%。