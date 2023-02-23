恒生指數轉升27點　神華揚2.1%　中升及小米皆上漲｜持續更新

美國股市周三（22日）走勢個別發展，其中道指一度失守33000點，全日跌84點，反映科技股走勢的納指則輕微高收，終止跌勢。美國聯儲局同日公布議息會議紀要，顯示一眾與會者支持加息0.25厘，10年期國債孳息率輕微回落至3.92厘。今早美匯指數偏軟，回落至104.46。亞太區股市方面，日本今日假期休市。港股方面，今日有多間企業公布業績，包括港交所（0388）﹑阿里（9988）﹑新地（0016）及新世界（0017）。



【09:42】

港股轉跌為升，最新報20450點，升27點，國指升32點，報6865點，科指升25點，報4125點。

神華（1088）升2.1%，中升（0881）升1.8%，小米（1810）升1.5%，舜宇（2382）升1.3%。

【09:25】

恒指最新報20339點，低開84點，國指最新報6806點，低開26點，科指最新報4090點，低開10點。

阿里（9988）最新報92.75元，低開0.2%，百度（9888）最新報136.4元，低開2.9%，騰訊（0700）低開1.5%。

滙豐（0005）低開0.8%，報60.15元，港交所（0388）則高開0.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開0.4%。