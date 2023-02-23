瑞銀汪濤：購車情緒有所改善　料今年中國居民消費名義增10至11%

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預計，2023年中國居民消費名義增長率為10至11%，實際增長7.8%。消費行為進一步恢復常態和超額儲蓄更多釋放或有助於支撐2024年及以後的消費復蘇。



UBS Evidence Lab在春節之後，即1月31日至2月8日期間進行了新一期「把脈消費」調查，以跟蹤消費者的實際出行和支出情況、以及對未來的預期。儘管春節期間本輪新冠疫情感染已基本結束，但在1,000名受訪者中，在為期7天的假期期間出行的人數，少於春節前把脈調查的預期。

不過，百城交通擁堵指數和地鐵客運量均回升至疫情前水準。調查結果表明居民對出行仍較謹慎、特別是跨地區出行，而市內出行和消費的復蘇更快。此外，調查還顯示節後復工速度有所加快。雖然僅有41%的受訪者在春節假期後立即復工，但83%的受訪者在假期結束後1周內復工，95%的受訪者計畫在假期結束後2周內復工，表明疫情對供應端擾動有限。

隨著12月下旬以來疫情感染逐漸消退，春節期間的線下活動遠強於春節前調查的受訪者預期，表示增加外出就餐、實體店購物和線下娛樂支出的受訪者，都強於春節前調查的預期，而線上消費支出則不及春節之前的預期。

儲蓄率下降或提振消費4至5個百分點

該行預計消費活動會進一步常態化，消費從線上切換至線下的趨勢可能貫穿2023年。對大件消費品/投資支出，調查顯示受訪者對購房仍有顧慮，不過計畫增加房地產支出的受訪者多於節前調查，而計畫減少該支出的受訪者少於節前調查。受訪者購車情緒，較節前的調查有所改善。

本次調查顯示工作穩定性是提振2023年消費最關鍵的因素，其次是經濟重啟和收入增長，而超額儲蓄的釋放也很重要。受訪者計畫在2023年僅花掉小部分超額儲蓄，一定程度上是因為額外儲蓄在不同年齡和收入群體之間的分佈不均，預計隨著經濟重啟和勞動力市場復蘇，收入反彈或是今年消費復蘇最主要的驅動力，而儲蓄率下降或提振消費4至5個百分點。