MPF｜積金評級﹕至2月20日平均投資蝕1.77%　中港股票基金蝕逾4%

投資市場在2月轉弱，不少打工仔的強積金賬戶受影響。積金評級最新報告指，截至2月20日強積金平均投資虧損1.77%。雖然已預期2月份強積金賬戶會錄得虧損，惟年初至今打工仔強積金賬戶仍有進賬。



積金評級主席叢川普預期，計及供款後，2月底時本港強積金總資產為1.091萬億元，以457萬個賬戶計算，平均每個賬戶結餘為23.86萬元。

對中港股市回調不感意外

積金評級指出，香港及中國股票基金在今年1月錄得歷來最佳回報後，部份升幅已回吐，從2月1日至2月20日期間累計跌幅為4.41%。叢川普指出對本月內地及香港股市出現回調不感意外，因為港股不單受全球股市對通脹，及利率上揚與經濟可能長期放緩憂慮影響，亦受到周三（22日）公布的財政預算案左右。

他亦指出去年11月，積金局宣布改革基金審批措施，以促進更多元化投資。 2月份香港及中國股票基金表現逆轉，反映以短線投資和不作分散投資的風險。在此有需要提醒強積金成員，每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金。它們是低收費的現成多元化基金選擇，是大多數成員可以考慮的明智長線投資選擇。

積金評級數據顯示，截至2月20日，積金評級股票基金（歐洲指數）表現最佳，回報率為1.7%。隨其後為積金評級貨幣市場基金（強積金保守基金）指數回報率為0.17%。

不過多隻股票指數在月內錄得虧損，其中積金評級股票基金（香港及中國）指數表現最差，錄得虧損4.41%。至於積金評級股票基金（亞洲）指數虧損2.67%，積金評級債券基金指數虧損1.78%。