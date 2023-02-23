新創建上半年少賺27%　中期息派30仙

新創建（0659）公布中期業績，截至去年12月底止，上半年股東應佔溢利下降 27%，至11.62億元；每股盈利0.3元，中期息每股派0.3元。



期內，集團收入錄得175.69億元，按年增長7.7%；經常性業務的應佔經營溢利輕微下降 3%；核心業務應佔經營溢利 16.407 億港元，下降 25%。若撇除航空業務及惠記的影響，核心業務的經常性業務應佔經營溢利下降 13%。

香港業務貢獻應佔經營溢利為53%，較去年同期的43%有所增長，而來自中國內地及其他地區的應佔經營溢利分別為 43%和 4%，去年同期分別為40%和17%。經調整的EBITDA下降 8%，至29.84億元。

分部業務之中，道路、航空、建築業務應佔經營溢利貢獻均見下跌，分別下跌29%、100%、7%。至於保險業務應佔經營溢利貢獻則增長10%。

受外部挑戰影響下，富通保險年化保費總額按年下降31%，至7.26億元。毛保費收入按年下降12%，至63.4億元。由於年化保費下降的壓力，新業務價值下降39%，至2.2億元，而由於產品組合改變及因業務量減少導致的承保開支超支的影響，新業務價值利潤率下降至30%，較去年同期的34%有所下跌。

富通保險投資組合的整體投資回報率為 3.4%，低於去年同期的5.3%。