本港上月通脹升2.4%　電力﹑燃氣及水價格按年升20.6%

政府統計處公布今年1月消費物價指數升幅為2.4%，較去年12月的2%升幅高。剔除所有一次性紓困措施影響，1月基本通脹率為2.4%，同樣較去年12月的2%為高，與食品價格和電力費用升幅擴大所致。



經季節調整的綜合消費物價指數，截至1月底止的3個月平均每月升幅為0.4%，而12月止的3個月平均每月升幅為0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為0.4%及0.2%。

政府指出，甲類﹑乙類及丙類消費物價指數在1月份升幅為2.6%﹑2.3%及2.4%。

政府指出1月份電力﹑燃氣及水價格升20.6%，基本食品升6%，衣履升5.8%，外出用膳及外賣升4.4%。不過耐用品及住屋價格，分別跌2.2%及0.1%。

能源價格續飆升

政府發言人表示，1月基本消費物價通脹上升至2.4%，部分是由於今年農曆新年來臨得早（今年在1月，去年則在2月）。因此，待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。主要組成項目方面，食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣履價格繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

發言人又指出展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力料會略為緩和，但仍維持顯著。總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。