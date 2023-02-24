港股今日低收險守2萬點　科技股下挫　阿里逾5%

美國三大指數於周四（23日）高收，其中道指升逾百點。今早亞太區股市普遍上揚，其中日股升逾百點。港股方面，遭到沽空機構狙擊的創科實業（0669）復牌。阿里（9988）及新世界（0017）等藍籌股昨日已公布業績，其中阿里業績表現勝預期。另一方面，恒指公司會在今日收市後公布季檢結果。



【17:45】

港股今日表現疲弱，並一度貼近2萬點，其中科技股受到壓力。

恒指收市報20010點，跌341點，國指跌156點，報6703點，科指跌4010點，跌138點，成交額為1,163億元。

科技股方面，京東（9618）跌4.8%，報178.4元，阿里（9988）跌5.4%，報90.05元，騰訊（0700）失守350元，跌1.9%，美團（3690）跌3.4%，小米（1810）跌1.2%，網易（9999）跌11.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.3%，報59.55元，恒生（0011）跌1.6%，中銀（2388）跌0.4%。

金融股方面，港交所（0388）跌2.5%，報319.4元。

內房股方面，碧桂園（2007）跌2.3%，報2.55元，龍湖（0960）跌2.3%，中海外（0688）跌2%。

【15:58】

內地股市低收，上證收市報3267點，跌20點，深成指數收市報11787點，96點，滬深300指數收市報4061點，跌42點，創業板收市報2428點，跌28點。

亞太區股市方面，日股升349點，報27453點，台股跌111點，報15503點，韓股跌15點，報2423點。

港股方面，恒指跌322點，報20028點，國指跌148點，報6711點，科指跌131點，報4017點。

【13:33】

港股跌幅午後維持逾200點，恒指最新報20103點，跌248點，國指跌104點，報6755點，科指跌84點，報4064點。

科技股處於弱勢，網易（9999）跌9.8%，百度（9888）跌5.4%，阿里（9988）跌4%，京東（9618）跌4%。

領展（0823）今日除淨，最新報50.25元。

內房股向下，龍湖（0960）跌2.3%，碧桂園（2007）跌1.5%。

【12:35】

港股今早低收，恒指曾跌近300點，並一度貼近2萬點邊緣。

恒指中午收市報20063點，跌287點，國指中午收市報6737點，跌122點，科指跌4062點，跌86點，成交額為574.5億元。

科技股今早普遍向下，網易（9999）升9.5%，為藍籌股中表現最差，百度（9888）跌5.1%，阿里（9988）今早曾低見91元，中午收市報91.1元，跌4.3%，京東（9618）跌4%。

地產股方面，新世界（0017）跌3.5%，報20.5元，新地（0016）跌3.1%，報107.3元，長實（1113）跌0.9%，嘉里（0683）跌1%。

創科實業（0669）昨日遭到沽空機構狙擊，股價急挫2成。今早復牌，股價曾升至81元，當日升5.1%，報78.75元。

濠賭股方面，銀娛（2007）升5.6%，報54.8元，金沙（1928）升0.7%，永利（1128）升1.2%。

【11:10】

恒指跌幅持續擴大，最新報20025點，跌325點，國指跌136點，報6723點，科指跌93點，報4055點。

網易（9999）跌9.2%，新世界（0017）及百度（9888）均跌逾5%，碧桂園服務（6098）跌4.5%。

銀娛（0027）及創科（0669）逆市升逾5%。

【10:14】

新世界（0017）跌幅收窄至3.8%，網易（9999）跌9.1%，百度（9888）跌3.7%。

創科（0669）升3%，報77.2元。

恒指最新報20135點，跌215點，國指跌6767點，跌92點，科指跌73點，報4075點。

【09:49】

港股跌幅加息，恒指跌210點，最新報20140點，國指最新報6777點，跌82點，科指報4092點，跌56點。

創科（0669）復牌最新報79元，升5.4%。銀娛（0027）升2.4%，報53.15元，中芯（0981）升0.8%。

新世界（0017）跌8.2%，最新報19.5元，網易（9999）跌7.4%，百度（9888）跌3%，阿里（9988）跌2.3%。

【09:25】

恒指最新報20223點，低開127點，國指最新報6802點，低開57點，科指最新報4092點，低開56點。

創科（0669）最新報78.65元，高開5%。

滙豐（0005）最新報59.2元，低開0.3%，恒生（0011）跌0.7%，港交所（0388）跌0.9%。

阿里（9988）業績後低開2%，騰訊（0700）低開1.4%。

地產股方面，新地（0016）平開，新世界（0017）低開2.1%。