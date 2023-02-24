港股跌幅擴至逾300點　險守2萬點關　創科及銀娛逆市揚｜持續更新

美國三大指數於周四（23日）高收，其中道指升逾百點。今早亞太區股市普遍上揚，其中日股升逾百點。港股方面，遭到沽空機構狙擊的創科實業（0669）復牌。阿里（9988）及新世界（0017）等藍籌股昨日已公布業績，其中阿里業績表現勝預期。另一方面，恒指公司會在今日收市後公布季檢結果。



【11:10】

恒指跌幅持續擴大，最新報20025點，跌325點，國指跌136點，報6723點，科指跌93點，報4055點。

網易（9999）跌9.2%，新世界（0017）及百度（9888）均跌逾5%，碧桂園服務（6098）跌4.5%。

銀娛（0027）及創科（0669）逆市升逾5%。

【10:14】

新世界（0017）跌幅收窄至3.8%，網易（9999）跌9.1%，百度（9888）跌3.7%。

創科（0669）升3%，報77.2元。

恒指最新報20135點，跌215點，國指跌6767點，跌92點，科指跌73點，報4075點。

【09:49】

港股跌幅加息，恒指跌210點，最新報20140點，國指最新報6777點，跌82點，科指報4092點，跌56點。

創科（0669）復牌最新報79元，升5.4%。銀娛（0027）升2.4%，報53.15元，中芯（0981）升0.8%。

新世界（0017）跌8.2%，最新報19.5元，網易（9999）跌7.4%，百度（9888）跌3%，阿里（9988）跌2.3%。

【09:25】

恒指最新報20223點，低開127點，國指最新報6802點，低開57點，科指最新報4092點，低開56點。

創科（0669）最新報78.65元，高開5%。

滙豐（0005）最新報59.2元，低開0.3%，恒生（0011）跌0.7%，港交所（0388）跌0.9%。

阿里（9988）業績後低開2%，騰訊（0700）低開1.4%。

地產股方面，新地（0016）平開，新世界（0017）低開2.1%。