DSE 向香港以外地方拓展　長遠可以考慮設 IDSE｜June Leung

上周末筆者與中港兩地同事馬不停蹄，忙著安排於珠海進行的一場大型DSE模擬試。這場模擬試參與人數不足200，相比我們在香港的模擬試過萬科次的規模來說不算大，但卻意義深遠，全因兩地考生不同表現，甚有參考價值。

香港考評局於上年宣布將於2024年於內地設考點，內地考生將不必一定以自修生名義來香港應考所有科目。雖然當局尚未公布具體詳情，但當局終於肯行出推廣DSE境外市場第一步，已令人欣喜；加上有持份者已經急不及待反映意見，例如有長居北京的港人及剛通過不同渠道申請來港的專才、優才及高才的人認為，考試地點不應該只設在大灣區，更不應只在「港人子弟學校」設考場。有討論是好事，現在距離正式推行的日子尚有時間，可以讓當局耳聽八方再作仔細部署。

筆者所見，除了大灣區之外，北京、上海、廣西、福建、貴州等地都有辦DSE的團體，大多以「港人子弟班」或DSE班的模式在國際學校或各公營及私營的中學𥚃運作，可見考評局長遠應該考慮這些學生的應考方便。

珠海辦模考有2項目的

我們在珠海搞模擬試，一來給正在內地讀DSE課程的學生考試體會，二來亦可以讓其他學制的學生認識DSE。

香港教育聯會副會長、立法會議員鄧飛所言：「隨著內地舉辦了首場模擬考試，相信很快會在內地學生之間出現一股報考DSE的風潮。」香港中文大學工程學院副院長、立法會議員黃錦輝也認為，DSE最終能在內地舉行對香港而言是一件好事；但他亦提醒，日後愈來愈多內地學生考DSE，有機會將整個考試的水平提高。因此，筆者建議可以開始討論開展「International Diploma of Secondary Education Examination」 的可行性。

DSE是全球唯一雙語公開考試，相對高考而言，競爭沒有這麽激烈；相對GCE系列考試而言，在應考語言上更適合中國學生；相對OSSD制度而言出路更廣；相對IBDP ，DSE在華人社會而言，更接地氣。

GCE系列測評工具當初也只是針對英國學生，後來海外考生多了，於是開拓了IGCSE及 IAL在亞洲地區的市場，在這十多年間在內地遍地開花。這個案甚具參考價值，DSE比IGCSE及IAL更對中國學生友好，考DSE也可以加快一年完成中學階段，值得向「一帶一路」學生推廣。將來境外考生增加至一定人數，考評局亦應該考慮另設「IDSE」，既可與香港學生分流，也可以藉考評機制輸出文化軟實力。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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