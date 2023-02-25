街邊小販最希望上地舖！　改革創業板玄機在於「歐冠昇」｜刁佬

財政預算案出爐，大家最關心當然是與自身切身利益相關的項目，消費券首當其衝，個個即刻諗要如何極大化五千蚊。刁佬作為金融界小販組，當然最關心財爺提出改革創業板（GEM），正好日前港交所﹙0388﹚公佈業績，港交所行政總裁歐冠昇亦對改革創業板有回應。

歐冠昇話「港交所一直希望所有參與者、以及中小型公司可以從市場中受益，但GEM改革仍面臨著較大問題，公司團隊也一直在努力解決這個問題，目前暫時沒有關於GEM改革的最新時間安排可公布。」佢亦提過咨詢過GEM的上市委員會，不過未有方案。市場又點會祈求呢班大帝有咩意見，唔食煙的局長當然唔會明白瘋狂加煙稅，對煙民嘅切膚之痛。

老實講刁佬覺得解決創業板問題好簡單，係港交所將事情諗得太複雜，以為可以主板同創業板拆開兩個市場，各有各特色。事實上香港的特色就係無特色，當魚蛋、燒賣、撈面都係用同一款醬，學咩人搞咩特色，不如睇下過往自己做的21章、18A公司，今日啲咁有特色嘅公司最後咩下場。

做開街邊小販，願望梗係上地舖，政府唔請多啲食環捉走鬼都偷笑。創業板公司的願望都一樣，希望有日可以轉主板。改革創業板的玄機，就在三個字：歐冠昇，好似歐洲的足球聯賽制度，做到頭幾名就可以升班。做到「歐」洲的「冠」軍，就畀你「昇」板，做到創業板最Top幾名的公司，應該可循簡化途徑升主板。

有朋友會話現在創業板一樣可以轉主板，但與過往夠數就可以轉，現在的轉板制度係要重新申請主板上市，一次上市申請要洗幾千萬，要去創業板上市，當然係小公司，為咗轉版要洗幾千萬，條數點都計唔掂？如果創業板公司上市時已合乎《第21項應用指引》（PN 21），其實除咗盈利要求以外同主板係冇分別，為何還要架層疊屋做多次？

去年6月財經事務及庫務局局長許正宇在立法會答問大會上表示：「在二○一七年，為回應市場人士認為當時創業板的規定遭市場參與者濫用，較常出現股權高度集中、流通量不足，以及股價波幅顯著等問題，港交所諮詢市場意見後，於二○一八年將GEM重新定位為一個獨立的交易板塊，讓有意在香港上市但未能符合主板上市規定的申請人以GEM作為更有針對性的融資平台。為提升市場質素，港交所亦取消了創業板轉往主板上市的簡化轉板申請程序；提高GEM申請人於上市時的最低市值要求及實施保薦人制度。」說穿了就係覺得GEM仔太易上市，市值小貨源容易歸邊，莊家舞高弄低，個殼又平又有得係市場集資，吸引一眾三山五岳高手，公眾觀感差。

大家想深一層，殼價是一個溢價（Premium），如果市場唔係覺得香港上市地位值錢，點解要畀個Premium？又唔見新加坡殼價炒得起？無得炒就自然無流通量。

當日港交所取消了創業板轉往主板上市的簡化轉板申請程序，就如同扼殺創業板公司的未來。如果讀完小學無得升中學？讀完中學無得升大學，呢啲學校邊有人讀？仲要校董都係同一班人！希望各位朝中高人，高抬貴手俾條生路我哋呢啲小販，可以有向上流嘅希望同通道。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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