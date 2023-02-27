恒指轉升12點攻防兩萬關　餐飲股向好　海底撈升逾16%｜持續更新

港股連續四日低收，恒指上周五收報20010點，跌341點或1.68%。「黑期」今早最新跌近300點在19720點附近，預示恒指今早或失守二萬點。



【11：14】港股轉升

恒指轉升12點，報20022點；科指升0.27%，報4021點。

餐飲股向好，海底撈 （6862） 升逾16%，九毛九 （9922） 升超5%，奈雪的茶 （2150） 升近5%，海倫司 （9869） 升近4%。

堡獅龍﹙bossini﹚（0592）插近16%，報0.395元 ，該公司宣布供股，建議以「二供一」比例集資。

【10：00】港股轉升

恒指轉升1點，報20011點；科指升0.3%，報4022點。

堡獅龍﹙bossini﹚（0592）插近16%，報0.395元 ，該公司宣布供股，建議以「二供一」比例集資。

海底撈（0682）盈喜，股價升逾18%，報22.8元。

【09：20】ATMX全線跌

恒指今早低開189點，報19821點；科指跌1.2%，報3962點。

阿里巴巴（9988）跌逾2%，騰訊（0700）、小米（1810）、美團（3690）跌逾1%。

堡獅龍﹙bossini﹚（0592）插近11%，報0.42元 ，該公司宣布供股，建議以「二供一」比例集資，每股供股價為0.37元，較周五（24日）收市價0.47元折讓約21.3%，集資最多4.6億元，若全面行使已歸屬購股權，則集資最多4.7億元。

金茂服務 （0816） 盈喜，微升0.22%，報4.6元。