恒生指數低收兼失守2萬點　中資電訊股向下　車股齊齊落斜

港股連續四日低收，恒指上周五收報20010點，跌341點或1.68%。「黑期」今早最新跌近300點在19720點附近，預示恒指今早或失守二萬點。



【16：31】港股低收66點

港股續處於弱勢，今日更跌穿2萬點，其中聯通（0762）及比亞迪（1211）跌幅均逾3%，惟上周五（24日）發盈喜的海底撈（6862），則逆市抽升逾1成。

恒指收市報19943點，跌66點，國指收市報6670點，跌33點，科指跌3989點，跌20點，成交額為1,124億元。

聯通為今日表現最差成份股，收市報5.43元，跌3.7%，中移動（0941）跌1.1%，中電信（0728）跌2.3%。

車股今日低收，比亞迪（1211）跌3.4%，收市報215.4元，吉利（0175）跌0.7%，長城（2333）跌1.9%。

科技股方面，騰訊（0700）平收，報349.4元，美團（3690）升1.3%，阿里（9988）跌0.7%，小米（1810）跌1.2%，京東（9618）跌0.2%。

內需股方面，海底撈預告去年轉賺最少13億元人民幣，逆市抽升13.7%，潤啤（0291）升2.6%，安踏（2020）升0.8%。

【15：12】滬深股市齊低收

內地股市低收，上證收報3258點，跌9點，深成收市報11701點，跌65點，滬深300指數收市報4043點，跌17點，創業板收市報2409點，跌19點。

亞太區股市低收，日股跌29點，報27423點，台股跌111點，報15503點，韓股跌20點，報2402點。

港股方面，恒指最新報19884點，跌125點，國指跌59點，報6643點，科指跌50點，報3959點。

【13：04】港股午後跌87點

恒指午後跌87點，報19922點。科指跌0.67%，報3983點。

阿里巴巴（9988）升0.22%，美團（3690）升近2%，騰訊（0700）暫無變幅。

中電（0002）微跌0.44%，該公司去年盈利跌89%至9.24億元。

海底撈（6862）升逾14%，報22元，成交額15.73億元。

【12：10】港股半日跌149點

恒指半日跌149點，報19860點，成交額628億元。科指跌1.17%，報3963點。

阿里巴巴（9988）跌0.28%，騰訊（0700）跌0.46%，美團（3690）升超1%。

餐飲股向好，海底撈 （6862） 升逾13%，九毛九 （9922） 升近5%，奈雪的茶 （2150） 升逾3%，海倫司 （9869） 升0.99%。

堡獅龍﹙bossini﹚（0592）插近16%，報0.395元 ，該公司宣布供股，建議以「二供一」比例集資。

【11：14】港股轉升

恒指轉升12點，報20022點；科指升0.27%，報4021點。

餐飲股向好，海底撈 （6862） 升逾16%，九毛九 （9922） 升超5%，奈雪的茶 （2150） 升近5%，海倫司 （9869） 升近4%。

堡獅龍﹙bossini﹚（0592）插近16%，報0.395元 ，該公司宣布供股，建議以「二供一」比例集資。

【10：00】港股轉升

恒指轉升1點，報20011點；科指升0.3%，報4022點。

堡獅龍﹙bossini﹚（0592）插近16%，報0.395元 ，該公司宣布供股，建議以「二供一」比例集資。

海底撈（0682）盈喜，股價升逾18%，報22.8元。

【09：20】ATMX全線跌

恒指今早低開189點，報19821點；科指跌1.2%，報3962點。

阿里巴巴（9988）跌逾2%，騰訊（0700）、小米（1810）、美團（3690）跌逾1%。

堡獅龍﹙bossini﹚（0592）插近11%，報0.42元 ，該公司宣布供股，建議以「二供一」比例集資，每股供股價為0.37元，較周五（24日）收市價0.47元折讓約21.3%，集資最多4.6億元，若全面行使已歸屬購股權，則集資最多4.7億元。

金茂服務 （0816） 盈喜，微升0.22%，報4.6元。