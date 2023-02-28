滬深股市齊高收　港股向下失守19800點｜持續更新

美國聯儲局加息憂慮稍為消退，隔晚道指漲72點或0.22%，報32889點；標指升0.31%，報3982點。至於港股預期續展開二萬點攻防戰。



【15：31】滬深股市齊高收

內地股市高收，上證收市報3279點，升21點，深成收市報11783點，升81點，滬深300指數收市報4069點，升25點，創業板收市報2429點，升19點。

亞太區股市方面，日股收市報27445點，升21點，韓股升10點，報2412點。

港股方面，恒指最新報19792點，跌151點，國指跌87點，報6582點，科指跌69點，報3920點。

【13：56】信義系股價受壓

信義系放榜後表現疲弱，信義玻璃（0868）跌4.4%，信義光能（0968）瀉逾1成，信義能源（3868）挫6.4%。

【13：11】恒指午後跌17點

恒生指數午後跌17點，報19926點。科指跌1.06%，報3947點。

阿里巴巴（9988）跌逾2%，騰訊 （0700） 升0.17%，美團 （3690） 跌0.07%。

電訊股造好，聯通 （0762） 升逾4%，中電信 （0728） 升近3%，中移動 （0941） 升逾2%。

【12：18】恒指半日升82點

恒生指數半日反彈82點，報20025點，重上二萬關及250天綫，成交596.8億元。科指跌0.6%，報3967點。

阿里巴巴（9988）逆市跌逾1%，騰訊 （0700） 升0.8%，美團 （3690） 升0.7%。

電訊股造好，聯通 （0762） 升逾4%，中電信 （0728） 升近4%，中移動 （0941） 升逾2%。

市民無須再戴口罩，或刺激女士美妝需求增加。莎莎國際（0178）升逾5%，報1.82元。

【09：54】恒指升172點

恒指升172點，報20115點；科指升0.84%，報4023點。

聯通 （0762） 升逾5%，中電信 （0728） 升逾4%，中移動（0941）升近2%。

另外，行政長官李家超今日宣布，由周三（3月1日）起全面撤銷口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴，而乘搭公共交通、到醫院、院舍、學校等是否戴口罩，交由市民自行決定。

市民無須再戴口罩，或刺激女士美妝需求增加。莎莎國際（0178）升近6%，報1.83元。

【09：20】恒指高開76點

恒指高開76點，報20020點；科指升0.29%，報4001點。

百度（9888）升逾2%，美團（3690）升1.5%，騰訊（0700）升0.8%，惟阿里巴巴（9988）跌逾1%。

理想汽車（2015）績後跌逾2%，報92.8元，該公司上季淨利潤跌一成。