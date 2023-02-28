施永青：樓價低位彈3%-5%　港府「已習慣特效藥」　料不會撤辣

中原集團創辦人兼主席施永青出席東亞銀行「2023年經濟及市場展望」研討會指出，本港樓價由低位已經反彈3%-5%，雖然自己早於去年呼籲政府撤樓市辣招 ，不過相信港府「已習慣特效藥」，不會撤樓市辣招。



施永青指出，香港樓市的問題在於土地供應不足，不過政府卻未能有效增加供應，私樓供應量僅得每年一萬個左右。港府一直依賴樓市辣招壓抑需求，形容做法如同依賴「特效藥」，絕非良策。

他在去年已經呼籲政府撤樓市辣招，不過未獲回應。現時本港樓價已經由低位反彈3%-5%，施永青笑言，自己都「唔好意思」再建議政府撤辣。

樓價反彈受惠中港通關 長遠看本地產業復甦

對於樓價走勢，他認為近期的反彈，受惠中港通關帶動零售業餐飲業復甦；不過長遠能不能持續，要看本港其他產業復甦，包括專業服務，金融業等，以及政府如何應對移民潮帶來人口流失的問題，這些因素影響香港經濟發展。

對於市場現時普遍預計本港經濟增長將達到5%，施永青認為是過於樂觀。提到進出口貿易倒退的情況，令人吃驚，同時本港的金融業復甦及股市表現，仍需觀察。

政府統計處昨公布，1月商品出口貨值按年跌36.7%，跌幅較去年12月擴大7.8個百分點，連跌9個月，進口跌30.2%，跌幅按月擴大6.7個百分點，連跌7個月。反映本港進出口表現進一步轉差。