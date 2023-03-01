內地數據理想刺激港股高收　全日勁升逾800點　騰訊及阿里飆逾6%

美股隔晚受壓，道指回落超過200點，標指及納指反覆偏軟，大摩料聯儲局3月及5月各加息0.25厘，到2024年3月開始減息0.25厘，較之前估計的2023年12月延遲，並預期隨後每季減息0.25厘。加息陰霾下，港股迎來3月開局。



【16：40】港股全日勁升逾800點

港股今日一洗頹風。內地上月製造業採購經理指數（PMI）升至2012年以來高位帶動，人民幣匯價快速攀升，離岸價更一度突破6.9水平。受惠於內地理想經濟數據，及人民幣匯價轉強刺激，大市全日勁升逾800點，重上20600點水平。

恒指收市報20619點，升833點，國指升332點，報6914點，科指升260點，報4185點，成交額為1,539.2億元。

今日多個行業股份均上揚，其中內地及物管股表現突出。龍湖（0960）升9.6%，收市報24.55元，碧桂園（2007）升8.3%，中海外（0688）升4.8%，萬科（2202）升1.5%。碧桂園服務（6098）升8.9%，華潤萬象（1209）升3%，中海物業（2669）升6.6%。

科技股同樣獲投資者追捧，騰訊（0700）升7.3%，美團（3690）升4.9%，阿里（9988）升6.2%，京東（9618）升5.5%，小米（1810）升6.2%。

金融股亦高收，滙豐（0005）升1.6%，港交所（0388）升5.1%，恒生（0011）升1.1%。

內需及消費股方面，百威（1876）升7.4%，潤啤（0291）升8.2%，海底撈（6862）升3.7%。

【15：07】台股假期後復市高收

內地股市高收，上證收市報3312點，升32點，深成收市報11914點，升130點，滬深300指數收市報4126點，升57點，創業板指數收市報2443點，升14點。

亞太區股市方面，日股升70點，報27516點，台股假期後復市，升94點，收市報15598點，韓股升10點，報2412點。

港股方面，恒指最新報20555點，升769點，國指升301點，報6883點，科指升242點，報4167點。

【14：28】恒指升由擴大至近800點

港股升幅在午後擴大，恒指最新報20564點，升778點，國指升301點，報6882點，科指升239點，報4164點。

內房股表現突出，碧桂園（2007）升7.1%，龍湖（0960）升7.8%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升6.9%。

科技股方面，騰訊（0700）及百度（9888）均飆逾6%。

【13：03】恒指午後升686點

恒指午後升686點，報20472點。科指升5.51%，報4141點。

創科實業（0669）升2.5%，報80元；該公司清沽空機構7大指控，並指增長業內前所未有，反證管理團隊優秀。

【12：00】恒指半日升666點

恒指半日升666點，報20451點，成交775億元。科指升5%，報4122點。

騰訊 （0700） 、阿里巴巴 （9988） 升5%，美團 （3690） 升近4%。

中資電訊股、新能源車股造好，蔚小理升7%至8%。

【10：47】恒指升532點

恒指升532點，報20317點；科指升34%，報4085點。

阿里巴巴 （9988）升近4%，美團 （3690） 升超3%，騰訊 （0700） 升近5%，百度（9888） 升逾5%。

【10：05】恒指升407點

恒指升407點，報20193點；科指升3%，報4043點。

中國2月財新製造業PMI為51.6，較預期50.2為高，前值49.2。

中資電訊股續造好，聯通 （0762） 升近6%，中電信 （0728） 升近半成，中移動 （0941） 升逾2%。

【09：52】恒指升333點

恒指升333點，報20119點；科指升2.41%，報4019點。

阿里巴巴 （9988）、美團 （3690） 升近2%，騰訊 （0700） 升逾3%，百度（9888） 升逾2%。

新能源汽車股造好，理想汽車 （2015） 升逾5%，蔚來 （9866） 升逾2%，小鵬汽車 （9868） 升逾5%。

【09：20】恒指高開64點

恒指高開64點，開報19849點；科指升0.4%，報3939點。

ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 升0.2%，騰訊 （0700） 升逾1%，美團 （3690） 偏軟跌0.6%。

名創優品（9896）升近5%，報35.35元；該公司2022年下半年淨利潤按年大幅增加126.9%至7.64億元。

香港寬頻（1310）傳出賣盤消息，周二股價急升一成後停牌。香港寬頻回應查詢時稱「不作評論」，並在晚上發出通告指停牌待刊發可能內幕消息。