恒指升逾500點　騰訊彈近5%　百度揚逾5%｜持續更新

美股隔晚受壓，道指回落超過200點，標指及納指反覆偏軟，大摩料聯儲局3月及5月各加息0.25厘，到2024年3月開始減息0.25厘，較之前估計的2023年12月延遲，並預期隨後每季減息0.25厘。加息陰霾下，港股迎來3月開局。



【10：47】恒指升532點

恒指升532點，報20317點；科指升34%，報4085點。

阿里巴巴 （9988）升近4%，美團 （3690） 升超3%，騰訊 （0700） 升近5%，百度（9888） 升逾5%。

【10：05】恒指升407點

恒指升407點，報20193點；科指升3%，報4043點。

中國2月財新製造業PMI為51.6，較預期50.2為高，前值49.2。

中資電訊股續造好，聯通 （0762） 升近6%，中電信 （0728） 升近半成，中移動 （0941） 升逾2%。

【09：52】恒指升333點

恒指升333點，報20119點；科指升2.41%，報4019點。

阿里巴巴 （9988）、美團 （3690） 升近2%，騰訊 （0700） 升逾3%，百度（9888） 升逾2%。

新能源汽車股造好，理想汽車 （2015） 升逾5%，蔚來 （9866） 升逾2%，小鵬汽車 （9868） 升逾5%。

【09：20】恒指高開64點

恒指高開64點，開報19849點；科指升0.4%，報3939點。

ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 升0.2%，騰訊 （0700） 升逾1%，美團 （3690） 偏軟跌0.6%。

名創優品（9896）升近5%，報35.35元；該公司2022年下半年淨利潤按年大幅增加126.9%至7.64億元。

香港寬頻（1310）傳出賣盤消息，周二股價急升一成後停牌。香港寬頻回應查詢時稱「不作評論」，並在晚上發出通告指停牌待刊發可能內幕消息。