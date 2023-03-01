本地企業求才若渴　近7成受訪者稱1年獲數個工作機遇接洽

每年年初總是打工仔考慮「蟬過別枝」之時。碰巧今年為疫情經濟復蘇年，打工仔另覓工作意慾會否更大，同時對於搵新工又何要求？JobsDB發表最新調查報告，逾9.7萬名來自香港﹑馬來西亞及新加坡等地受訪者中，表示積極搵工的受訪者達34%；更有67%的香港受訪者指出，穩定的工作及工作與生活平衡，為職涯規劃中最重要元素及長期目標。



報告亦顯示本港企業求「才」若渴。有68%香港受訪者指出，在過往一年接獲新工作機遇接洽數次。其中來自「數據科學及人工智能」﹑「資訊科技」﹑「企業管理」的行業最受追捧，有超超80%受詢者更指出，年內獲工機遇「搵上門」數次。

可是58%本港受訪者卻指出，未有積極搵工，不過亦指出對具吸引力的工作機會持開放態度。

6%本地受訪者認為與僱主談判時具優勢

報告指出在「後疫情」時代，對打工仔而言，具競爭力的薪酬及花俏的職銜，不再是求職者唯一考慮因素。有52%的本地受訪者更指出，若在招聘過程中有不愉快經歷，縱為具吸引力的招聘亦會拒絕。

那麼何謂較差的招聘程序體驗差，報告指出如遇到具歧視性提問，或與面試官不咬弦，亦會拒絕較條件好的招聘機會。同樣地有42%受訪者指出，若遴選過程不專業，如程序太慢或沒有條理，亦會拒絕。

雖然打工仔在尋找新工作時，好像較以往有更大「話事權」，但是報告亦顯示僅6%本地受訪者認為月，自己與僱主擁有絕對優勢，比例較全球平均的19%為低。其中被視為三大最熱門工種之一的「資訊科技」，相關受訪者中只有3%認為自己在談判時佔上風。