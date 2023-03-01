余偉文指財政預算案措施　提高本港金融平台與生態系統吸引力

金管局總裁余偉文出席論壇時表示，新一份財政預算案提出多項刺激信貸市場措施，相信有助推動本港金融平台與生態系統更具吸引力。

他指出預算案內提出的措施，包括為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的合資格交易提供利得稅豁免，及檢討適用於基金現行稅收優惠措施。

余偉文指出自新冠疫情以來，已採取措施促進信貸流向借貸市場，目前正致力解決金融業在人才與數據範疇的挑戰，包括通過與行業合作建立數據庫及數據分析工具，並提供相關培訓和工作經驗，及簡化將可持續發展金融專業人士，從海外引進香港的程序。

料本港可維持亞洲綠色金融市場份額

他又表示受地緣政治﹑通脹升溫及息口上升等因素影響，去年是環球和本地信貸市場艱難的一年。不過貸款市場表示仍強韌，當中亞洲銀團貸款錄溫和升幅，綠色和可持續發展相關貸款亦按年增長5成，相信是受惠本港獨特的基本面優勢，及一些支持性政策措施。

余偉文指出本港作為亞洲區內最大綠色和可持續金融中心，去年已佔據亞洲綠色和可持續金融市場約三分一市場份額，預料今年可保持此地位，料錄得逾500億美元融資額，相當於2021年的2倍。