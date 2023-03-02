恒指跌逾200點　蔚來插12%　創科績後升逾4%｜持續更新

美國十年期債息升穿4厘，一度令道指挫逾百點，但之後收復失地，道指升5點或0.02%，報32661點；標指跌0.47%，報3951點；納指挫0.66%，報11379點。港股昨日大升逾800點後，若跟ADR走勢，港股或回吐近兩百點，



【09：58】恒指跌216點

恒指跌216點，開報20403點；科指跌1.45%，報4124點。

萬科企業（2202）跌逾4%，報13.3元；該公司配售3億股新H股，相當於經擴大後已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。配售價每股H股13.05元，預計所得款項淨額約為39.03億元。

蔚來 （9866） 績後跌逾12%，小鵬汽車 （9868） 跌近4%，理想汽車 （2015） 跌逾近1%。

創科 （0669） 績後造好，逆市升逾4%，報83.75元

【09：20】恒指低開229點

恒指低開229點，開報20390點；科指跌2%，報4102點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾3%，騰訊 （0700） 跌0.2%，美團 （3690） 跌逾1%，蔚來 （9866） 挫近12%。

萬科企業（2202）低開近3%，報13.5元；該公司配售3億股新H股，相當於經擴大後已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。配售價每股H股13.05元，預計所得款項淨額約為39.03億元。