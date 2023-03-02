港股回吐近200點　金沙及阿里均挫近5%　東方海外升近7%

美國十年期債息升穿4厘，一度令道指挫逾百點，但之後收復失地，道指升5點或0.02%，報32661點；標指跌0.47%，報3951點；納指挫0.66%，報11379點。港股昨日大升逾800點後，若跟ADR走勢，港股或回吐近兩百點，



【16：30】港股回吐200點

港股今日回吐近200點，惟成交額較上日縮減約400億元，其中科技股阿里（9988）跌逾4%。

恒指收市報20429點，跌190點，國指跌57點，報6827點，科指跌59點，報4126點，成交額為1,105億元。

科技股表現疲弱，阿里挫4.7%，收市報87.6元，騰訊（0700）跌1.6%，收市報362.8元，美團（3690）跌1.1%，小米（1810）跌0.6%，京東（9618）跌2.3%。

濠賭股方面，金沙（1928）跌4.9%，27.15元，永利（1128）跌7%，澳博（0880）跌3.4%，美高梅中國（2282）跌5.1%，銀娛（0027）跌2%。

內需及消費股方面，已公布去年全年業績的百威（1876）跌2%，潤啤（0291）跌1.3%，海底撈（6862）跌0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，恒生（0011）跌0.2%，港交所（0388）升1.7%。

不過東方海外（0316）逆市抽升6.7%，收市報137.4元。

【15：23】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3310點，深成收市報11849點，跌64點，滬深300指數收市報4117點，跌9點，創業板收市報2418點，跌25點。

亞太區股市方面，日本股市收市報27498點，跌17點，台股接近平收，韓股收市報2427點，升15點。

港股方面，恒指跌169點，報20449點，國指跌48點，報6865點，科指跌56點，報4128點。

【14：24】恒指維持逾百點跌幅

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報20456點，跌163點，國指跌52點，報6861點，科指跌62點，報4122點。

不過東方海外（0316）逆市抽升5.8%，信義玻璃（0868）及創科實業（0669），分別升4.5%及3.6%。

阿里（9988）﹑中升（0881）及金沙（1928）均跌逾4%。

【13：05】恒指午後跌108點

恒指午後跌108點，報20510點；科指跌1.27%，報4132點。

香港寬頻（1310）復牌後，一度升逾4%，現仍升3.04%，報5.76元。

阿里巴巴 （9988） 跌近4%，騰訊 （0700） 跌0.92%，美團 （3690） 跌逾1%，蔚來 （9866） 挫近12%。

【12：10】恒指半日跌83點

恒指半日跌83點，報20536點，成交619億元；科指跌1.06%，報4141點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾3%，京東 （9618） 跌逾2%，騰訊 （0700）跌0.81%，美團 （3690） 跌逾1%，惟小米 （1810）升0.79%。

電訊股續炒起，中移動 （0941） 升2%，聯通 （0762） 升近1%，惟中電信 （0728）跌0.24%。

【11：12】恒指跌188點

恒指跌188點，報20431點；科指跌1.62%，報4117點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾4%，京東 （9618） 跌逾3%，騰訊 （0700）、美團 （3690） 跌逾1%，小米 （1810） 跌0.16%。

電訊股續炒起，中移動 （0941） 升逾2%，聯通 （0762） 升近2%，中電信 （0728）暫時沒有變幅。

創科 （0669） 最新倒跌0.37%，報79.95元。

【09：58】恒指跌216點

恒指跌216點，報20403點；科指跌1.45%，報4124點。

萬科企業（2202）跌逾4%，報13.3元；該公司配售3億股新H股，相當於經擴大後已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。配售價每股H股13.05元，預計所得款項淨額約為39.03億元。

蔚來 （9866） 績後跌逾12%，小鵬汽車 （9868） 跌近4%，理想汽車 （2015） 跌逾近1%。

創科 （0669） 績後造好，逆市升逾4%，報83.75元

【09：20】恒指低開229點

恒指低開229點，開報20390點；科指跌2%，報4102點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾3%，騰訊 （0700） 跌0.2%，美團 （3690） 跌逾1%，蔚來 （9866） 挫近12%。

萬科企業（2202）低開近3%，報13.5元；該公司配售3億股新H股，相當於經擴大後已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。配售價每股H股13.05元，預計所得款項淨額約為39.03億元。