港交所﹕今年上半年開設倫敦辦事處

香港交易所今天（2日）確認將於今年上半年開設倫敦辦事處，將集團的國際佈局進一步擴展，以推廣全球互聯互通，服務遍佈世界各地的客戶和發行人。

新辦事處將推廣香港交易所旗下國際股本證券業務的吸引力、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及增長迅速的衍生產品組合。該辦事處也會為集團的歐洲客戶提供服務，並介紹香港資本市場的機遇和創新發展。

香港交易所全資附屬公司香港聯合交易所有限公司和香港期貨交易所有限公司，於本周獲英國金融行為監管局確認為認可的海外投資交易所，開設倫敦辦事處的籌備工作也在進行中。歐洲中東非洲業務發展主管黃震威將出任新辦事處的主管，他將向市場拓展聯席主管董凱文匯報。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「我們很高興在倫敦開設香港交易所的第一個歐洲辦事處，倫敦是世界上最有生機和活力的一大金融、商業和文化之都。香港交易所通過倫敦金屬交易所與倫敦的金融界有著緊密的聯繫，這個新的辦事處將進一步提升我們對遍佈世界各地的廣大客戶的服務。加上我們不久前新開設的紐約辦事處，我們的足跡將覆蓋世界所有主要時區，支持我們繼續連接資本與機遇、連接東方與西方。」

開設倫敦辦事處讓香港交易所在歐洲工作日更容易與該時區的投資者和其他市場參與者建立更好的聯繫，幫助集團加強與區內客戶之間的關係。倫敦辦事處將與香港交易所設立在北京、紐約、上海和新加坡的現有辦事處互補，拓展集團的國際網絡。