日央行審議委員撐超寬鬆貨幣政策　 日圓險守5.74算

日本央行審議委員高田創指出，央行須「耐心地」維持超寬鬆貨幣政策，因為日本仍未看到通脹在薪資上揚支持下，持續達到央行的2%目標水平。

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高田創於演說內指出，縱使目前日本經濟正走向溫和復蘇，但是面臨著全球需求放緩等風險，或會阻礙企業加薪，又表示現正為央行須審視經濟及物價能否實現可持續良性循環時候了。

他指出央行審視市場發展情況，以確保債券收益率走勢穩定，及在指導貨幣政策時考慮到對市場功能的影響。

日本央行在去年12月時調整孳息率曲線控制（YCC），允許10年期國債孳上限由0.25厘提高至0.5厘。高田指出「實際利率持續下降，貨幣寬鬆程度已加強」，又指出「正處於持續的貨幣寬鬆階段月，同時考慮到對市場運作的影響」。其後他進一步指出，市場利率的形成需要合理時間形成，惟就何時決定是否作進一步行動時，則指出無法具體說明。

前行長質疑寬鬆政策成效

此外日本央行前行長白川方明於國際貨幣基金會（IMF）季刊撰文，指出現任行長黑田東彥推行的大規模寬鬆貨幣政策，對通脹影響不大，對經濟增長影響有限，又指出寬鬆貨幣推行10年以上，對生產提升帶來負面影響。

他指出日本企業有無法簡單解僱員工的僱用習慣，所以當企業對未來欠缺足夠信心時，對永久提升員工薪酬時會較審慎，並指出這為日本通脹較其他發達國家低的原因欴餘，對央行將通脹目標設定在2%水平的做法表示質疑。