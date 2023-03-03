百度等領軍　港股升幅擴大至逾200點　TVB母企飆27%｜持續更新

隔晚美股三大指數全線上升，道指收報33003點，升341點或1.05%；納指收報11462點，升83點或0.73%；標普500指數收報3981點，升29點或0.76%。港股昨日吐190點後，「黑期」今早最新升逾兩百點，全國兩會本周末召開前夕，市場關注受惠政策板塊。



【14：25】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，恒指最新報20645點，升216點，國指升113點，報6970點，科指升108點，報4235點。

科技股表現強勁，百度（9888）升5.7%，京東（9618）升4.2%，網易（9999）升4%。

至於TVB母企電視廣播（0511）升幅進一步擴大，曾高見4.94元，最新報4.91元，成交額達2,450萬元。

【13：03】恒指半日升145點

恒生指數午後升144點，報20573點。科指升1.64%，報4193點。

TVB母企電視廣播（0511）升近22%，報4.7元。公司早前公布，透過附屬公司上海翡翠東方傳播，與淘寶達成合作意向，雙方將於年內共同發展超過48場電商直播，預計可為集團帶來可觀收益。

另外，嗶哩嗶哩 （9626） 升逾9%，報167.8元。

【12：04】恒指半日升145點

恒生指數半日升145點，報20575點，成交550.8億元。科指升1.6%，報4191點。

阿里巴巴（9988）升0.63%，騰訊（0700）、美團（3690）升逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 升逾9%。

TVB母企電視廣播（0511）升近兩成，報4.62元，成交額1165萬元。

【10：09】恒指升142點

恒指升142點，報20571點；科指升1.55%，報4190點。

中資電訊股續炒上，聯通 （0762） 升近3%，中電信 （0728） 升逾2%，中移動 （0941） 升近2%。

TVB母企電視廣播（0511）升近13%，報4.35元，成交額271萬元。

【09：20】恒指高開273點

恒指高開273點，開報20703點；科指升2.6%，報4232點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）升逾2%，美團（3690）升近3%。

嗶哩嗶哩 （9626） 績後升一成，報168.5元；該公司上季收入增長6%稍遜預期。