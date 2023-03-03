內房｜碧桂園上月銷售按年跌24% 萬科首2個月銷售跌近1成
撰文：張偉倫
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內房股銷售仍處於弱勢。碧桂園（2007）當月合同銷售額為248.5億元（人民幣‧下同），按年跌24.15%。合同銷售面積為331萬平方米，按年跌26.12%。
萬科上月銷售額達301億元
萬科（2202）上月合同銷售額為301.2億元，按年升2.55%，合同銷售面積為193.7萬平方米，增加4.59%。在今年首2個月，公司錄得合同銷售587.5億元，按年跌9.57%，實現合同銷售面積為361萬平方米，跌8.79%。
至於大發地產（6111），今年首2個月合同銷售額為7.04億元，按年跌64.82%，累計合同銷售面積為3.81萬平方米，按年跌69.83%，平均銷售價為每平方18,483元。
合生及時代中國首2月銷售按年跌
合生創展（0754）今年首2個月總合約銷售額為35.2億元，按年跌28.82%。期內物業合約銷售面積為14.21萬平方米月，表年減少44.12%，每平方米平均售價為23,539元。
時代中國（1233）今年首2個月合同銷售額為28.13億元，按年跌70.71%，簽約建築面積為16.6萬平方米，下跌71.33%。單計2月合同銷售額為19.61億元，按年跌22.06%，簽約建築面積約11萬平方米，按年跌25.17%。