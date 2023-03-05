無收入無盈利公司都有「價值」？　地皮與科企你愛邊個｜刁佬

刁佬喺鴨寮街聽到有人話無收入無盈利但有價值的公司可上市，有阿嬸隨即大叫騙局呀，刁佬望過去發現係鴨寮街個電視機入面嘅陳茂波講緊嘢，忽然間心諗之前喺Facebook見到啲廣告有陳茂波個樣，到底係咪真架？

財經事務及庫務局長許正宇又獻新猷，港交所下月將修改主板上市規則，容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來香港上市。講到無收入無盈利但有價值，刁佬唯一諗到嘅係地皮，另外就係夢想。地皮起碼睇得到望得到，無樓起做爛地停車場，坐等爆升，到有價值時起樓。反正近排政府咁多地皮流標，做個地皮REIT，大家都明點運作。生物科創公司無收入、無盈利都起碼有幾條實驗試管舞來舞去，至於無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司，真係可以話乜都無，刁佬講出來都有啲手震面紅。無收入無盈利的公司都可以上市，由陳茂波、許局長及聯交所講出來，真係偉大高貴與正義集於一身。

上市規則越插越多附件， 18A、18B之後有SPAC，對無收入及盈利的公司越來越寬鬆，但另一方面對有收入及盈利的傳統生意上市越來越緊。18A礦業股及SPAC的成果有目共睹，以聯交所的作風，無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司上市，相信最終都係……..不了了之。

許局長之舉，實令香港真係有夢想就可以上市。奇就奇在無收入又無盈利，但間公司又有人比錢上市，負擔上市的各項專業費用？到底係咩人可以參與呢種造夢者遊戲？幫呢類公司出資造夢，賣夢想畀條街一齊發達。有邊啲人手上最多呢類公司？到底邊個會出錢去買浪漫美夢，做接盤俠？一般散戶接貨能力一萬幾千，相信不合乎呢班人的胃口。

陳茂波於去年《財政預算案》中宣布，「在『未來基金』撥出部分款項，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，作策略性投資於『與香港有關連』的項目，以鞏固香港作為金融、商貿和創科中心等的地位，長遠提升香港的生產力及競爭力。」今期《財政預算案》「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加一百億元，當中五十億元會用作「策略性創科基金」。時間之巧合，不得不令刁佬覺得「容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來香港上市」之舉，與「香港增長組合」同氣連枝。

前幾年聯交所收緊估值報告規定，收購項目如果運用未來現金流計算的估價，必須有深入的調研，否則董事會要對收購的估價負責，現實而言，交易所亦少有批准呢一類以未來收益為估值基礎的收購項目。刁佬實在難以明白，上市公司買個DCF估價（現合流折現）嘅項目都唔批，但係上市就得，真係人有多大膽，夢有多大產，只要有夢想，凡事可成真。刁佬係一個金融技工，對於呢批無收入、無盈利但有規模及有價值的科技公司充滿好奇，到底日後將如何估值？上市用乜市盈率去計市值？當證監會問點解上市，係咪講一句我有價值想帶大家發達就得？收購合併中的五項比率測試以後又點計？

不如直接問大家，同樣是「無收入、無盈利但有規模及價值」地皮與科企，你愛哪一個？

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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