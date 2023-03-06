拜登據報接近完成新禁令　限制美企投資中國科技業

美國對華的科技制裁一浪接一浪，據報白宮政府即將完成新一項制裁令，以限制美企對華投資，防止中國獲得加強軍事能力的先進技術。



《彭博》引述知情人士透露，拜登政府接近完成制定一項行政令，將限制美國企業對中國經濟部分領域的投資，包括可能增強中國軍事和情報能力的先進技術。

根據彭博獲得的政府給國會的報告，白宮這方面的工作已接近後期階段，拜登準備在3月9日發布的2024財年預算中請求國會為此提供資金。

該行政令將使美國政府有更多工具來遏制中國的科技進步。知情人士稱，在制定政策的過程中，拜登政府官員發現，美國對華投資通常會給中國帶來管理和專業技術等方面無形的好處，可以幫助中國企業快速成長。

這些限制旨在針對那些明顯可應用於國家安全的項目投資，如人工智能和密碼破譯技術。美國公司目前在中國科技行業投資不受拜登政府限制。一些美企投資的中國公司正在開發尖端的超級計算功能和其他可用於軍事應用的技術。

美國政府正在與盟友和合作伙伴一道研究該計劃，並於周五向國會提交了兩份報告，概述與財政部開展這個所謂海外投資計畫的成本。彭博看到的政府提交國會的簡短報告中包含該計劃總體綱要，針對目標是可以用於商業和軍事的某些敏感的「軍民兩用」技術。

雖然報告未提及具體的技術或國家，但某些先進半導體，量子計算和人工智能預計將被納入該計劃的範圍。但新計劃的範圍將比之前更廣。根據提交國會的報告，那些「目前沒有被出口管制，制裁或其他相關部門約束」的投資項目可能會成為新計劃的針對目標。