恒生指數全日升35點　能源及中資電訊股獲追捧　TVB母企升不足1成

全國兩會召開，2023年GDP增速目標5%左右，較2022年目標「5.5%左右」為低，同時屬市場預期下限。本周焦點在於就業數據，以及聯儲局主席鮑威爾周二及三在國會聽證會上發言，以尋找更多加息前景的線索。



【16：29】恒指全日升35點

港股曾收復20700點，最終得而復失，同時成交額不足1,100億元。

恒指收市報20603點，升35點，國指升6937點，跌2點，科指跌34點，報4177點，成交額為1,090.8億元。

能源股今日獲投資者追捧，中石化（0386）升3.4%，中海油（0883）升3.5%，中石油（0857）升0.9%，神華（1088）升0.8%，兗礦能源（1171）則逆市跌2.1%。

中資電訊股亦高收，中移動（0941）升3.2%，報64元，中電信（0728）升1.9%，聯通（0762）升1.8%。

濠賭股上揚，銀娛（0027）升2.6%，金沙（1928）升2.4%，永利（1128）跌2.2%，澳博（0880）升1.7%。

地產股方面，新地（0016）升1.7%，新世界（0017）升0.2%，長實（1113）跌0.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）升0.4%。

至於上周五勁升逾5成的TVB母企電視廣播（0511），今日曾高見8元，收市報6.41元，升9.6%，成交額為2.82億元。

【15：12】恒指升幅收窄至38點

內地股市低收，上證收市報3322點，跌6點，深成收市報11842點，跌9點，滬深300指數收市報4109點，跌21點，創業板指數收市報2431點，升9點。

亞太區股市方面，日股勁升310點，重上28200點，收市報28237點，台股升155點，報15763點，韓股升2462點，升30點。

港股方面，恒指升幅收窄至38點，最新報20606點，國指無升跌，報6938點，科指跌24點，報4186點。

【14：16】恒指升128點

恒指再次迫近20700點，最新報20696點，升128點，國指升31點，報6970點，科指升4點，報4215點。

聯想（0992）升4.9%，信義光能（0968）升3.8%，金沙（1928）升3.1%。

TVB母企電視廣播（0511）升幅收窄至16.6%，報6.82元，成交額2.28億元。

【13：11】恒指升32點

恒生指數午後升32點，報20600點。科指跌0.63%，報4184點。

阿里巴巴（9988） 、騰訊（0700）跌逾1%，美團 （3690） 升0.98%。

內房物管股向下，發盈警的碧桂園服務 （6098） 跌逾6%，報15.02元。

TVB母企電視廣播 （0511） 再升27.35%，報7.45元，成交額1.86億元。

【12：00】恒指半日升8點

恒生指數半日微升8點，報20576點，成交634.5億元。科指跌近1%，報4170點。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988） 、騰訊（0700）跌1%，美團 （3690） 升0.8%。

內房物管股向下，發盈警的碧桂園服務 （6098） 跌逾7%，報14.84元。

TVB母企電視廣播 （0511） 再升25%，報7.32元，成交額1.6億元。

【11：18】恒指跌16點

恒指一度轉升，現跌16點，報20550點；科指跌0.91%，報4172點。

碧桂園 （2007） 跌逾5%，龍湖 （0960） 跌近2%，雅居樂 （3383） 跌逾2%，潤地 （1109） 跌逾1%。另外，碧桂園服務（6098）跌近9%，報14.62元。

三桶油破頂，中海油 （0883）、中石化 （0386） 升逾2%，中石油 （0857）升逾1%。

【10：00】恒指跌91點

恒指跌91點，報20476點；科指跌1.14%，報4163點。

發盈警的碧桂園服務（6098）股價逆市跌近一成，報14.5元。

TVB母企電視廣播（0511）升逾三成，報7.62元，成交額9468萬元。

【09：20】恒指低開129點

恒指低開129點，開報20437點；科指跌0.5%，報4188點。

ATM偏軟，阿里巴巴（9988）跌0.74%，騰訊（0700）跌0.98%，美團（3690）跌0.91%。

另外，京東（9618）逆市升近2%，報188元，據報該公司「百億補貼」將於3月6日凌晨零時正式上線京東App。「百億補貼」是由拼多多最先提出的低價銷售策略，已吸引包括天貓、京東等在內的核心電商平台仿效，並在應用程序開設活動入口。

碧桂園服務（6098）跌近3%，報15.56元；該公司發盈警，料去年全年盈利按年減少51%至57%。