證監會禁花旗環球融前負責人員Philip John Shaw　重投業界10年

證監會花旗環球金融前負責人員、董事會成員及泛亞執行服務主管Philip John Shaw重投業界，為期10年，由2023年3月4日起至2033年3月3日止。

證監會在採取上述紀律行動前，已在較早前處分花旗環球金融，因該公司在2008年至2018年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向該等客戶作出失實陳述，嚴重違反監管規定和犯有內部監控缺失。

證監會認為，花旗環球金融的違規行為及缺失，可歸因於Shaw沒有履行其作為負責人員及花旗環球金融高級管理層成員的職責。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Mr Christopher Wilson）表示：“證監會其中一個主要關注點是，Shaw透過其失當行為，在花旗環球金融內部鼓吹一種犧牲客戶利益及基本誠信標準以追求利益的文化。在此情況下，他的行為遠遜於持牌中介人高級管理層成員理應達到的標準，故有必要對其施加制裁。”

魏弘福續說：“對Shaw採取的紀律行動亦闡明了證監會決心就公司的缺失向其失職的高級管理層追究責任，這對推動中介人改變其文化及行為來說極其重要。”