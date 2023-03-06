「裕澤香港」高峰論壇3月24日假故宮文化博物館舉行　涵蓋4大主題

由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇，將於3月24日（星期五）於香港故宮文化博物館舉行。高峰論壇是特區政府特別為環球家族辦公室及資產擁有人舉辦的國際頂級專屬盛事。特區政府將於稍後進一步公布高峰論壇的詳情。



行政長官李家超表示：「『裕澤香江』高峰論壇將向全球各地的環球家族辦公室及資產擁有人展示香港作為國際資產及財富管理中心的獨特優勢，及介紹香港可為環球家族辦公室提供機遇配置財富，以推動家族辦公室的積極及長遠發展。特區政府將透過舉辦『裕澤香江』高峰論壇，與參加的環球家族辦公室決策人建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會，吸引更多家族辦公室來港。香港本地的家族辦公室及行業翹楚亦將與環球夥伴交流聯繫。」

財政司司長陳茂波表示：「國家支持香港強化國際資產管理中心的地位。特區政府透過一系列的改革措施，不斷提升香港作為國際資產和財富管理中心的競爭力，包括提供稅務優惠、成立專門服務隊伍、積極培訓相關人才等，以吸引更多家族辦公室落戶香港。『裕澤香江』高峰論壇將是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，展示香港可為家族辦公室帶來的投資和一系列包括文化藝術、綠色發展和慈善事業的機會，提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力和地位。此舉同時可帶動更多資產管理和其他相關專業服務的需求，為香港創造更多商機。」

財經事務及庫務局局長許正宇說：「今次特別選擇在香港故宮文化博物館舉行高峰論壇，因為這個文化新地標展示來自故宮博物院的無價國寶和世界各地的藝術珍品，能為參觀者帶來『東西薈萃』、『新舊交融』的體驗，感受中外文化藝術交流中心的獨特氛圍。這也正好與香港擔當連接內地與環球資本巿場橋樑的角色不謀而合。」

冀200間家族辦公室2025年底落戶香港

推動環球家族辦公室在香港落戶及拓展是特區政府的重要政策目標。行政長官在《施政報告》中提出在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。特區政府亦正推動一項立法建議，為合資格家族辦公室提供稅務寬免。

財政司司長在23至24年度《財政預算案》公布將舉辦「裕澤香江」高峰論壇，作為吸引更多環球家族辦公室來港的重點項目。論壇將涵蓋以下四大主題：

1. 科技賦能：香港賦能下一代科技創新的投融資能力，及為環球家族辦公室帶來的投資機會；

2. 文藝交流：香港作為中外文化藝術交流中心的獨特定位；

3. 綠色轉型：香港致力推動全球向綠色及可持續發展轉型的承擔；及

4. 慈善傳承：香港作為環球家族辦公室的慈善中心以推動公益事業發展。