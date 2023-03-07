恒指升逾300點 阿里巴巴彈4% 三桶油齊揚｜持續更新
撰文：黃文琪
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恒指昨日收市升35點企穩兩萬關，隔晚美國先升後回軟，市場觀望聯儲局主席鮑威爾周二言論，以及關注今日內地公布的出口數據表現。
【10：13】恒指升356點
恒生指數升356點，開報20959點；科指升1.38%，報4235點。
ATM個別走勢，阿里巴巴 （9988） 升逾4%，美團 （3690） 升0.21%，騰訊 （0700） 升0.88%。
中海油 （0883） 升逾5%，中石油 （0857）升逾4%，中石化 （0386）升近5%。
【09：56】恒指升36點
恒生指數升36點，開報20639點；科指跌0.34%，報4162點。
ATM個別走勢，阿里巴巴 （9988） 升逾2%，美團 （3690） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.88%。
TVB母企電視廣播（0511）續升逾6%，報6.83元。
【09：20】恒指高開3點
恒生指數輕微高開3點，開報20606點；科指跌不足0.1%，報4175點。
ATM個別走勢，阿里巴巴 （9988） 升2%，美團 （3690） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌近0.1%。
另外，蔚來（9866）跌逾2%，報72.05元，成交額51.95萬元。