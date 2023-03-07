恒指掉頭向下　九置放榜後轉跌　三桶油逆步揚4%｜持續更新

恒指昨日收市升35點企穩兩萬關，隔晚美國先升後回軟，市場觀望聯儲局主席鮑威爾周二言論，以及關注今日內地公布的出口數據表現。



【14：03】恒指掉頭向下

港股午後轉升為跌，恒指最新報20559點，跌44點，國指跌19點，報6917點，科指跌51點，報4125點。

三桶油續上揚，中石化（0386）﹑中石油（0857）及中海油（0883）均升4%。

阿里（9988）升2.8%，挑戰90元，最新報89.7元。

九置（1997）已在中午公布去年全年業績，最新報44.15元，跌1.2%。

【13：08】恒指升200點

恒生指數午後升200點，報20803點。科指升0.19%，報4185點。

三桶油造好，中海油 （0883） 、中石化 （0386）升逾5%，中石油 （0857）升近5%。

另外，周大福 （1929） 逆市跌近6%，該公司昨日（6日）公布服務近38年的執行董事兼董事總經理（中國內地）陳世昌因私人性質的個人原因向公司辭任，自2023年3月31日起生效。

【12：00】恒指升246點

恒生指數半日升246點，報20850點，成交700億元。科指升0.4%，報4194點。

阿里巴巴 （9988） 升逾3%，騰訊 （0700） 升0.2%，美團 （3690） 跌逾1%。

三桶油造好，中海油 （0883） 升5%，中石油 （0857）升近4%，中石化 （0386）升近5%。

另外，周大福 （1929） 逆市跌逾5%。

【10：13】恒指升356點

恒生指數升356點，開報20959點；科指升1.38%，報4235點。

ATM個別走勢，阿里巴巴 （9988） 升逾4%，美團 （3690） 升0.21%，騰訊 （0700） 升0.88%。

中海油 （0883） 升逾5%，中石油 （0857）升逾4%，中石化 （0386）升近5%。

【09：56】恒指升36點

恒生指數升36點，開報20639點；科指跌0.34%，報4162點。

ATM個別走勢，阿里巴巴 （9988） 升逾2%，美團 （3690） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.88%。

TVB母企電視廣播（0511）續升逾6%，報6.83元。

【09：20】恒指高開3點

恒生指數輕微高開3點，開報20606點；科指跌不足0.1%，報4175點。

ATM個別走勢，阿里巴巴 （9988） 升2%，美團 （3690） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌近0.1%。

另外，蔚來（9866）跌逾2%，報72.05元，成交額51.95萬元。