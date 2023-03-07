中國首兩月對美國出口跌逾15% 對歐盟出口跌5%
撰文：黃文琪
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中國海關今日（7日）公布統計數據顯示，今年首兩個月，以美元計價出口按年跌6.8%勝預期；進口則跌10.2%遜預期；首兩個月貿易順差1,168.8億美元。人民幣計價出口則升0.9%，進口跌2.9%；貿易順差8,103.2億元人民幣。當中，中國對美國出口貿易按年跌15.2%，對歐盟出口跌5%。
期內，與東盟貿易總值為9,519.3億元（人民幣，下同），增長9.6%，佔外貿總值的15.4%。其中，對東盟出口5,700億元，增長17.9%；自東盟進口3,819.3億元，下降0.9%；對東盟貿易順差1,880.7億元，擴大91.6%。
與歐盟貿易總值為8,510.9億元，下降2.6%，佔13.8%。其中，對歐盟出口5,528.3億元，下降5%；自歐盟進口2,982.6億元，增長2.1%；對歐盟貿易順差2,545.7億元，收窄12.1%。
對美貿盈收窄25%
與美國貿易總值為7,029.8億元，下降10.6%，佔11.4%。其中，對美國出口4,941.1億元，下降15.2%；自美國進口2,088.7億元，增長2.8%；對美貿易順差2,852.4億元，收窄24.9%。與日本貿易總值為3,449.2億元，下降5.7%，佔5.6%。
對日本出口1,835.6億元，增長6.7%；自日本進口1,613.6億元，下降16.8%；對日貿易順差222億元，去年同期為貿易逆差218.4億元。
同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口2.12萬億元，增長10.1%。其中，出口1.25萬億元，增長15.2%；進口8,693.9億元，增長3.6%。