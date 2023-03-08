華人置業突然炒高　升逾23%　成交額1340萬元｜持續更新

聯儲局主席鮑威爾昨晚表明，可能要加大力度控制通脹，投資者擔心局方會大幅加息，利率峰值較原先預期高，美元滙價上揚，美股急跌。「黑期」今早最新跌約250點，於20250點附近。期指今早低開313點報20271。



【14：17】華置突抽升逾2成

華人置業（0127）股價突然飆升，曾高見3.45元，最新報3.11元，升23.4%，成交額為1,340萬元。

【13：54】恒指維持約500點跌幅

港股跌勢維持逾500點，恒指最新報20032點，跌502點，國指跌193點，報6719點，科指跌149點，報3973點。

不過電視媒體股今日表現突出，TVB母企電視廣播（0511）飆64%至11.88元，成交額增至11.28元。有線寬頻（1097）升23%，最新報0.064元，ViuTV母企電盈（0008）則無升跌。

至於從事電商的HKTVmall母企香港科技探索（1137），曾高見6.49元，最新報6.28元，升17.8%。

【13：07】恒指跌近500點

恒生指數午後跌485點，報20048點；科指跌3.7%，報3970點。

國泰（0293）升0.89%，報7.91元，該公司去年虧損擴大至65億元，燃油對沖賺36億元。

電視廣播（0511）續升63.26%，報11.82元，成交額10.03億元。另外，邵氏兄弟 （0953）升1.62倍，報0.32元。

【12：00】恒指跌近500點

恒生指數半日跌520點，報20014點，成交644.9億元；科指跌3.8%，報3967點。

ATM齊插，美團 （3690） 跌逾4%，阿里巴巴 （9988） 跌逾3%，騰訊 （0700） 跌逾2%。

媒體股造好，電視廣播 （0511） 升56.9%，報11.36元，邵氏兄弟 （0953） 升1.5倍。

【10：26】恒指跌近500點

恒指跌465點，報20069點；科指跌3.3%，報3986點。

媒體股逆市上揚，邵氏兄弟 （0953） 升一倍，電視廣播 （0511）升近四成，英皇文化產業 （0491）升逾六成，中國國家文化產業 （0745） 升逾14%，世界華文媒體 （0685） 升12%，橙天嘉禾 （1132） 升逾23%，有線寬頻 （1097） 升逾15%。

【09：57】恒指跌逾400點

美國加息步伐恐加快，港股沽壓力度加大，挫近500點。恒指挫441點或2.15%，報20092點；國指挫164點或2.38%，報6747點；科指報3989點，挫132點或3.22%。大市成交額227億。

網易﹙9999﹚挫3.2%，為表現最差藍籌股，另外京東﹙9618﹚亦跌3%。

早前盈警的碧服﹙6098﹚持續受壓，現報14.88元，跌2.99%。

蔚來 （9866） 跌近4%，小鵬汽車 （9868） 跌逾6%，理想汽車 （2015） 跌逾5%。

TVB母企電視廣播 （0511） 最新升逾17%，報8.49元，成交1.89億元。

【09：20】恒指低開277點

恒指低開277點，開報20256點；科指跌1.9%，報4042點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌近2%，美團（3690）、快手（1024）跌超2%。

另外，聯通 （0762） 、國泰 （0293） 、澳博 （0880） 等將於今日公布業績。