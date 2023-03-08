兩會｜景順趙耀庭﹕內地今年設定增長5%屬保守　消費成增長動力

內地日前宣布設定今年經濟增長目標為5%左右，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，溫和的增長目標並非完全意料之外，又指出多數省份於近期公佈的2023年增長目標均較前一年為低。 同時指出去年12月召開的年度中央經濟工作會議聚焦「推動經濟運行整體好轉」及增長「質素」。



他又指出政府年內預算大致持平，幾乎不依賴新的財政刺激措施。考慮到世界其他地區的通脹居高不下，中國政策制定者對過度刺激需求保持謹慎。政府預算總計約為人民幣9.57萬億元，於GDP佔比從2022年的7.3%增加至7.4%。

不過趙耀庭相信，「5%左右」應為保守預測。政府性基金預算收入僅增長0.4%，其中大部分來自地方政府土地出售，去年房地產市場動盪導致政府性基金收入減少20.6%。若果今年樓市靠穩，土地出售增長持平，政府對經濟增長的貢獻有望大幅增加。

他進一步指出，內地增長將來自消費引領的復甦，認為政府或將放緩基建投資步伐，增長將是去年的一半左右。鑑於財政刺激力度與去年基本持平，預期增長大致來自消費帶動的復甦。高頻指標持續改善，最新公佈的每月採購經理人指數（PMI）遠超預期。