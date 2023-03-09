恒指半日升45點 電視廣播倒跌近3% 京東績前升近2%｜持續更新
撰文：黃文琪
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美國聯儲局主席鮑威爾稱未就加息步伐作決定，隔晚美股曾挫逾兩百點後跌幅大縮。港股連跌兩日挫551點後，市場關注內地通脹（CPI）及生產物價指數（PPI）。
【12：15】恒指半日升45點
恒生指數半日升45點，報20097點，成交531億元。科指升0.03%，報3990點。
ATM個別走，阿里巴巴（9988）升0.12%，騰訊（0700）跌0.69%，美團（3690）跌0.76%。另外，京東（9618）績前升近2%。
電視廣播 （0511） 破頂後倒跌近3%，香港科技探索 （1137） 跌近7%。
【10：51】恒指爭持二萬關
恒指升30點，開報20081點；科指微跌0.08%，報3986點。
東方海外 （0316） 升逾3%，中遠海運港口 （1199） 升2%，中遠海控 （1919） 升0.92%，中遠海能 （1138） 升逾9%。
電視廣播 （0511）最新轉跌逾4%，報12.8元。
【09：58】恒指爭持二萬關
恒指升10點，開報20061點；科指微跌0.23%，報3980點。
媒體股續炒上，電視廣播 （0511）升兩成，英皇文化產業 （0491） 升1.57倍，亞洲電視 （0707）升逾9% ，有線寬頻 （1097） 升逾6%，邵氏兄弟 （0953） 升近4%。
領展 （0823） 跌近1%，報48.35元，領展房產基金股權 （2915） 今起買賣，現報4.12元。
【09：20】恒指高開31點
恒指高開31點，開報20082點；科指微跌不足1點，報3988點。
阿里巴巴（9988）升0.64%，騰訊（0700）跌0.46%，美團（3690）跌0.61%，京東 （9618） 績前升逾2%。
TVB母企電視廣播（0511）續升逾2%，報13.7元。
另外，港鐵 （0066） 、太古系等今日公布業績。