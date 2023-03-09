美方放鷹　加息潮未歇　港股恐久守必失｜許繹彬

國內人大政協兩會如火如荼進行，港股看似靠穩，起初在10天線（20356點）及50天線（20946點）遊走；大市上落動力，主要受制於幾隻股份身上，本周初，港交易所（0388）終擺脫338元的阻力位，更創下一個月新高；而股王騰訊（0700）走勢含蓄，在窄幅上落，卻又急促掉頭回落，推倒港股。

與股王並肩作戰的ATMXJ科技板塊，近日銳勢消褪，主要歸咎於美國納指近期顯著回軟；從上述來看，港股形成看來靠穩，但實際受惠股份卻不多，令穩健程度成疑，恐防出現久守必失的情況。

話語未畢，美聯儲局又再放鷹，幾乎摧毁了市場對加息放緩的憧憬，令美股應聲下挫；港股因而被拉倒，曾一度跌穿二萬點，再度轉弱。港股早前看似靠穩，基於投資者幻想兩會期間有好消息出台，北水或因而對港股作充裕的灌溉，令淡友不敢造淡。美國的鷹鴿言論，近年不斷在全球股匯市場製造波動，亦非新鮮事；投資者的焦點放在兩會上，冷不防突遭美國放暗箭。

大市在高成交未能持續高企下，港股便出現淡友突然發難的局面。中美局勢一直未正式和解，美方對中國制裁有意無意地重燃，且無所不用其極，今次美方明顯遏制中國科技進步，包括華為、長江存儲等；美國之所以有此顧慮，可能是中國IC設計行業仍蓬勃發展，像紫光集團旗下IC設計公司紫光展銳業績表現不俗，還在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）展示業界首個5G新通話晶片方案，令美國「眼紅」而小動作多多。

中美爭拗無日無之，現階段港股成交低迷，根基未穩固，投資者在此水平不宜過份進取，持盈保泰。科技股牛皮了一段時間，心癢的投資者可留意近日走勢靠穩的阿里巴巴（9988）作短炒。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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