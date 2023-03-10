港股全周累跌逾1200點　科技股低收　京東瀉逾11%

美股三大指數跌1.66%至2.05%，拖累港股受壓，夜期跌幅超過300點。



【16:38】港股跌逾600點

港股連續4日低收，今日更一度失守19300點。大市全周累跌1,241點或6%。

恒指收市後19319點，跌605點，國指跌203點，報6445點，科指跌148點，報3782點，成交額約為1,665億元。

科技股受壓，阿里（9988）跌4%，收市報81.15元，美團（3690）跌1.5%，報127.4元，騰訊（0700）險守330元，收市報331.6元，小米（1810）跌3.7%，京東（9618）跌11.5%。

能源股回落，中海油（0883）跌6.9%，中石油（0857）跌2.3%，中石化（0386）跌1.1%。

中資電訊股方面，聯通（0762）跌9.1%，報5.71元，中電信（0728）跌4.8%，中移動（0941）跌3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌8.1%，吉利（0175）跌5.5%，長汽（2333）跌6.2%，理想汽車（2015）跌4.1%。

金融股方面，友邦（1299）跌4.6%，滙豐（0005）挫3.7%，港交所（0388）跌2%。

至於連日成為投資者炒作對象的TVB母企電視廣播（0511），收市報10.94元，挫4%，成交額為3.34億元。

【15:15】港股跌幅擴大至近600點

內地股市低收，上證收市報3230點，跌46點，深成收市報11442點，跌137點，滬深300指數收市報3967點，跌52點，創業板指數收市報2370點，跌2點。

亞太區股市，日股收市報28143點，跌479點，台股跌244點，報15526點，韓股跌24點，報2394點。

港股曾失守19300點，恒指最新報19333點，跌592點，國指跌205點，報6444點，科指跌163點，最新報3767點。

【14:04】港股跌幅收窄至逾400點

港股跌幅略為收窄，恒指最新報19463點，跌462點，國指跌147點，報6502點，科指跌122點，報3808點。

京東（9618）瀉10.9%，比亞迪（1211）跌8.4%，聯通（0762）跌7.3%，百度（9888）跌5.2%。

【13:15】華置績後偏軟

恒生指數午後跌幅再度擴大，跌超過500點，成交額超過800億元。

華人置業（0127）中午公布業績，去年由虧轉盈，惟不派息。午後股價微跌1.6%，報2.96元，成交額僅130萬元。

中國聯通（0762）近日表現強勢，惟今日顯著回吐，最新跌逾8%，蒸發今個月以來的升幅。

【11:35】A股三大指數向下

上證指數半日收報3238點，跌1.15%；深證成指跌1.09%，報11453點；創業板指報2367點，跌0.21%。

港股跌幅維持，仍跌近500點，未能企穩19500點以上。

連日熱炒的電視廣播（0511）今日股價輕微回落4%，成交額暫錄1.8億元，較上日達12億元成交額大幅收縮。

【10:05】港股跌幅擴大至500黠

恒生指數跌幅擴大，一度插逾500點，低見19422點，成交額接近400億元。

科技指數跌逾3.5%，失守3800點關。

京東繼續成為跌市元凶，跌近12%，低見158元。

除一眾科網股外，汽車股同樣跑輸大市。比亞迪（1211）跌逾7%，低見202.6元。

【09:20】恒指低開1.73% 京東表現最曳

港股低開，恒生指數跌1.73%或344點，開報19580點。恒生科技指數跌2.84%，報3819點。

科技指數成份股普遍下跌，京東（9618）跌近10%，百度（9888）跌超6%，嗶哩嗶哩（9626）跌超5%，理想汽車（2015）、蔚來（9866）、阿里巴巴（9988）跌超3%，騰訊（0700）、快手（1024）、美團（3690）跌超2%。

友邦（1299）業績遜預期，輕微低開0.1%，報85.4元。