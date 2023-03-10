A股半日跌1%　恒指跌近500點　TVB回落4%成交縮｜持續更新

美股三大指數跌1.66%至2.05%，拖累港股受壓，夜期跌幅超過300點。



【11:35】A股三大指數向下

上證指數半日收報3238點，跌1.15%；深證成指跌1.09%，報11453點；創業板指報2367點，跌0.21%。

港股跌幅維持，仍跌近500點，未能企穩19500點以上。

連日熱炒的電視廣播（0511）今日股價輕微回落4%，成交額暫錄1.8億元，較上日達12億元成交額大幅收縮。

【10:05】港股跌幅擴大至500黠

恒生指數跌幅擴大，一度插逾500點，低見19422點，成交額接近400億元。

科技指數跌逾3.5%，失守3800點關。

京東繼續成為跌市元凶，跌近12%，低見158元。

除一眾科網股外，汽車股同樣跑輸大市。比亞迪（1211）跌逾7%，低見202.6元。

【09:20】恒指低開1.73% 京東表現最曳

港股低開，恒生指數跌1.73%或344點，開報19580點。恒生科技指數跌2.84%，報3819點。

科技指數成份股普遍下跌，京東（9618）跌近10%，百度（9888）跌超6%，嗶哩嗶哩（9626）跌超5%，理想汽車（2015）、蔚來（9866）、阿里巴巴（9988）跌超3%，騰訊（0700）、快手（1024）、美團（3690）跌超2%。

友邦（1299）業績遜預期，輕微低開0.1%，報85.4元。