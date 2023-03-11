SVB｜矽谷銀行母企據報尋求出售部分或全部資產　目標周一前完成

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank；SVB）周五遭美國金融監管部門接管，是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。據外電報道，矽谷銀行母企目標在下周一（13日）前尋找買家，料出售部分或整體公司資產。



《彭博》報道指，矽谷銀行遭監管部門接管後，母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）正在為自身尋求買主。

報道引述知情人士透露，交易可能涉及部分或整體出售公司資產，目標是在周一前完成交易。

其他知情人士透露，矽谷銀行金融集團早些時候放棄了籌資22.5億美元的計劃，並已經聘請 Centerview Partners LLC 幫助探索其他解決方案。

在周五停牌前，矽谷銀行金融集團股價在紐約市場盤前交易中一度下跌69％。該公司表示，已經出售了很大一部分可供出售的證券。

雷蛇聯合創始人兼首席執行官陳民亮（Min-Liang Tan）發推文表示，他認為 Twitter 應該收購矽谷銀行，並成立一家數字銀行。Tesla 行政總裁馬斯克回復其推文指，他對這個觀點持開放態度（I’m open to the idea）。

加州金融保護和創新部周五表示，因流動性不足且資不抵債，該部門已經取得對矽谷銀行的控制權並任命聯邦存款保險公司（FDIC）為接管人。

這是2008年以來美國發生的最大一起銀行倒閉事件。