金融海嘯後第一滴血　矽銀輸美債　走上不歸路｜伽羅華

矽谷銀行(SVB)爆煲是2008年金融海嘯以來最大的銀行倒閉,對於市底本已虛弱的全球股市無疑敲響了警號。該行於周五嘗試籌資22.5億美元失敗後,聯邦存款保險公司(FDIC)同日授命正式接管該行資產,歐美銀行股板塊首當其衝,滙控ADR跌近55港元,看來港股短線難重返兩萬關。



SVB是專門開拓創投公司市場的地區性銀行,根據Crunchbase數據顯示,單是去年SVB便參與75宗創投融資,涉及貸款57億美元,其創投公司客戶佔全球近半,個人客亦多為科技工作者,SVB以較高優惠吸存,為減低成本,存款大多沒向FDIC投保(uninsured)。

據SVB去年底向FDIC提交的數據顯示,其1,750億美元的存款中,有89%沒投保。若該行資產被確認未能償付所有客戶存款,FDIC將會出售銀行資產以籌資償付債權人。

近年創投公司面對息口趨升,流動性枯竭,加燒錢速度加快,增加SVB壞帳風險,加上美債投資錄巨額虧損,導致資本不足,可謂「屋漏兼逢連夜雨」。目前華爾街謠言滿天飛,不少存戶已成驚弓之鳥,當中包括知名風險創投者Peter Thiel旗下Founders Fund等,因為急於提款自保,更加劇SVB流血不止,FDIC因此警告眾多存戶急於提款,令核實未投保存款金額變得複雜。

爆煲導火線是SVB在出售其所有210億美元的可銷售證券,錄得18億美元虧損,SVB原本希望通過出售普通股和優先股募資22.5億美元填補資金缺口,但最終失敗,SVB初步資金缺口雖少於上次虧損逾百億美元的虛幣交易所FTX,但投資人擔心SVB資金缺口只屬冰山一角,在未釐清SVB的黑洞有幾深前,押注SVB母公司SVB金融集團要冒上極大風險,在籌資無門下,SVB無奈被FDIC接管。

過去兩日,SVB死因是其美債投資組合出現虧損,這是所有大型銀行股所面對的問題,故此歐美銀行板塊首當其衝並不令人意外,周四及周五KBW銀行股指數累跌逾11%。除了龍頭股摩通於周五力保2.5%升勢外,其餘美銀、富國、花旗及高盛都表現偏軟,倫敦滙控收報592.6便士(折合56港元),滙控ADR則跌至55.1港元。由於SVB財政尚不明朗,相信低迷氣氛仍困擾本周市況,已經除淨的大笨象好大機會短線捱沽再見低位。

SVB是在美聯儲主席鮑威爾放出狠話後觸發股價暴跌,他於國會聽證時表示,美聯儲可能需要加息超過預期,美債投資虧損是SVB倒閉的主因,但美聯儲主席放鷹言論也發揮一定作用,究竟今年終端利率見6厘、6.5厘或更高?無人知,但肯定債市仍然不明朗,不排除再有第二間SVB爆煲,亦應驗了股神巴菲特的名言:「當海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」

