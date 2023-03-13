恒生指數升幅午後收窄至371點　中海油升幅擴至6.5%｜持續更新

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（13日）宣布關閉，其後另一地區銀行Signature銀行被在周日（12日）被關閉。有關消息觸發亞太區投資者恐慌情緒，日韓股市早段受壓。



【13:39】恒指升幅午後收窄

港股升由在午後收窄，恒指最新報19691點，升371點，國指升154點，報6600點，科指升137點，報3919點。

不過中海油（0883）卻升幅擴大，最新報12.14元，潤啤（0291）升5.3%，騰訊（0700）升4.8%。

【12:47】港股半日升逾400點

港股反彈。雖然美國矽谷銀行於上周五（10日）倒閉，可是當地監管機構迅即出手，穩定市場情緒，今早港股高開91點後，升幅持續擴大至逾400點。

恒指中午收市報19756點，升436點，國指升186點，報6631點，科指升166點，報3948點，成交額為812億元。

三桶再獲投資者追捧，中海油（0883）升6%，中石化（0386）升3.8%，中石油（0857）升3.5%。

內需及消費股亦上揚，周大福（1929）升3.5%，百威亞太（1876）升4.8%，潤啤（0291）升5.4%。

科技股方面，騰訊（0700）升5.5%，報350元，阿里（9988）升4.1%，美團（3690）升2.9%，京東（9618）升3%。

金融股方面，友邦（1299）升3.2%，滙豐（0005）跌1.2%。

【10:42】港股升幅進一步擴大至258點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報19578點，升258點，國指升114點，報6560點，科指升97點，報3880點。

騰訊（0700）升3.9%，百威亞太（1876）升3.7%，百度（9888）升3.2%，阿里（9988）升3%，新世界發展（0017）。

【10:02】美股三大指數期貨上揚

美國股市期貨上揚，道指期貨升263點，最新報32170點，標普指數期貨最新報3907點，升45點，納指期貨最新報11987點，升157點。

【09:55】恒指升幅擴大至161點

恒指升幅擴大，最新報19481點，升161點，國指最新報6528點，升82點，科指最新報3857點，升74點。

中海油（0883）升3.9%，潤啤（0291）升3.1%，周大福（1929）升2.8%，騰訊（0700）升2.5%。

【09:29】恒指高開91點

恒指最新報19411點，高開91點，國指最新報6490點，高開44點，科指最新報3832點，高開49點。

滙豐（0005）低開1.7%，渣打（2888）低開0.1%，中銀（2388）低開0.2%，友邦（1299）則高開2.6%。

多間生物科技股均在SVB內有存款，再鼎醫藥（9688）低開3.6%，堃博醫療（2216）平開。

科技股方面，阿里（9988）高開1.5%，騰訊（0700）高開2.7%，美團（3690）高開1.3%。

【09:15】日股早段挫近500點

今早亞太區股市普遍下挫，其中日本股市大跌496點，報27647點，韓國跌17點，報2377點。

美元回軟，美匯指數最新報104.18，跌0.38%。