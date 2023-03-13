港股升幅進一步擴大至258點　騰訊揚近4%　阿里升3%｜持續更新

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（13日）宣布關閉，其後另一地區銀行Signature銀行被在周日（12日）被關閉。有關消息觸發亞太區投資者恐慌情緒，日韓股市早段受壓。



【10:42】港股升幅進一步擴大至258點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報19578點，升258點，國指升114點，報6560點，科指升97點，報3880點。

騰訊（0700）升3.9%，百威亞太（1876）升3.7%，百度（9888）升3.2%，阿里（9988）升3%，新世界發展（0017）。

【10:02】美股三大指數期貨上揚

美國股市期貨上揚，道指期貨升263點，最新報32170點，標普指數期貨最新報3907點，升45點，納指期貨最新報11987點，升157點。

【09:55】恒指升幅擴大至161點

恒指升幅擴大，最新報19481點，升161點，國指最新報6528點，升82點，科指最新報3857點，升74點。

中海油（0883）升3.9%，潤啤（0291）升3.1%，周大福（1929）升2.8%，騰訊（0700）升2.5%。

【09:29】恒指高開91點

恒指最新報19411點，高開91點，國指最新報6490點，高開44點，科指最新報3832點，高開49點。

滙豐（0005）低開1.7%，渣打（2888）低開0.1%，中銀（2388）低開0.2%，友邦（1299）則高開2.6%。

多間生物科技股均在SVB內有存款，再鼎醫藥（9688）低開3.6%，堃博醫療（2216）平開。

科技股方面，阿里（9988）高開1.5%，騰訊（0700）高開2.7%，美團（3690）高開1.3%。

【09:15】日股早段挫近500點

今早亞太區股市普遍下挫，其中日本股市大跌496點，報27647點，韓國跌17點，報2377點。

美元回軟，美匯指數最新報104.18，跌0.38%。