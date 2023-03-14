SVB事件發酵　滙豐瀉近6%　港股曾挫500點｜持續更新

美國矽谷銀行及Signature Bank倒閉引發投資者對銀行業前景的憂慮，觸發歐洲及美國銀行股股價下瀉，其中First Republic Bank股價更大瀉62%。反映投資者恐慌情緒的VIX指數，抽升6.9%。同時投資者將資金泊入具有避險功能的日圓及美債，導致今早亞太區股市下挫，其中日股跌逾600點，韓股跌近2%。



【11:48】港股曾失守19200點

港股曾一度失守19200點，最新報19330點，跌365點，國指跌122點，報6468點，報3807點，跌83點。

滙豐（0005）跌5.7%，渣打（2888）跌6.7%，中銀（2388）跌3.2%。

【11:05】港股跌幅擴大至373點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19322點，跌373點，國指跌119點，報6470點，科指跌76點，報3814點。

金融股今日紛紛下挫，滙豐（0005）跌5.1%，渣打（2888）跌7.5%。友邦（1299）跌3.6%，保誠（2378）跌8.3%，宏利（0945）跌3.4%。

【10:06】港股擴大至204點

港股跌幅擴大，恒指最新報19491點，跌204點，科指跌21點，報3870點，國指跌55點，報6534點。

中電（0002）升3.2%，煤氣（0003）升3%。

友邦（1299）跌3.6%，滙豐（0005）跌4.4%，渣打（2888）跌7%，兩間英國銀行均見1個新低。

【09:25】港股低開171點

恒指最新報19524點，跌171點，國指跌40點，報6549點，科指跌19點，報3871點。

滙豐（0005）低開3.6%，渣打（2888）跌5.8%，兩者均見1個月新低。

科技股方面，阿里（9988）低開2.1%。